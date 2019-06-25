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Vivo iQOO 5G Akıllı Telefonun Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Vivo resmi olarak ilk 5G akıllı telefonunu 2019’un üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini onayladı...

By Muhammed Arslan

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MWC Shanghai’da Vivo, Super FlashCharge 120W adı verilen 120W hızlı şarj teknolojisini duyurdu. Buna ek olarak, şirket 5G için planları hakkında da açıklamalar yaptı. Bu yılın başlarında Vivo, 5G bağlantısı olan APEX 2019 konsept akıllı telefonunu tanıtmıştı. Fakat mevcut portföyünde tek bir 5G akıllı telefon bile yok.

Öte yandan, Xiaomi ve Oppo gibi Çinli markalar zaten 5G akıllı telefonlar satıyor. Vivo resmi olarak ilk 5G akıllı telefonunu 2019’un üçüncü çeyreğinde piyasaya süreceğini onayladı. Şirket, cihazın ön görünümünü açıkladı ancak başka hiçbir detay paylaşmadı.

Yayınlanan görüntü 5G akıllı telefonun, bu yılın başında tanıtılan Vivo iQOO akıllı telefonuna oldukça benzer. Diğer Çinli markalar gibi, Vivo da 5G modem ekleyerek aynı iQOO akıllı telefonunu iQOO 5G adı altında tanıtabilir. Vivo iQOO, Çin’de en çok satan Snapdragon 855 destekli akıllı telefonlardan biri olmuştu.

Vivo iQOO

Sanal tetikleyiciler ve sıvı soğutma teknolojisine sahip akıllı telefon daha çok oyunculara yönelikti. Resmi bir onay bulunmamakla birlikte, hem Vivo iQOO hem de iQOO 5G aynı özellikleri paylaşabilir.

Şimdilik cihaz hakkında fazla bir bilgi mevcut değil. Ancak iQOO cihazının oyunculara yönelik özellikte geldiğini varsayarsak, yeni cihazın da benzer özelliklerde ve donanımlarda gelmesi oldukça muhtemel. Fakat farklı noktalarda yükseltmeler yaşayabilir.

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