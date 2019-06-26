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Vivo iQOO 5G Ön Gösterime Çıktı – Özellikleri Neler?

Vivo iQOO 5G akıllı telefonları için teknik özellikler ve tasarım ortaya çıkmaya başladı. Vivo iQOO 5G nasıl bir akıllı telefon modeli olacak?

By İbrahim Kızılırmak

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Vivo iQOO 5G

Vivo, son yıllarda atağa geçen akıllı telefon markalarından biri. Markanın öne çıkmasını sağlayan birçok yeni teknoloji tanıtılıyor. Bunlar arasında hızlı şarj, yeni akıllı gözlük gibi artılar var. Neler tanıtacağı merakla beklenmeye başlayan markanın son olarak Vivo iQOO 5G modeli ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde adı raporlarda da ortaya çıkan Vivo iQOO 5G akıllı telefonlarının özelliklerinin neler olacağı konusunda ise çok fazla bilgi paylaşılmamıştı. Beklenen tanıtım tarihine ilişkin de çok fazla bilgi paylaşılmadığını gördük. Fakat bugün Vivo etkinliğinde, yeni model için de ön gösterim yapıldı.

Vivo iQOO 5G Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Hemen belirtelim ki henüz telefonun tüm bilgileri ortaya çıkmadı. Ön gösterimde daha çok 5G teknolojisi üzerinde duruldu. Çentik alanı konusu net olmayan akıllı telefonların, ana modelle aynı tasarım sunması bekleniyor.

Fakat ana modelden farklı olarak Vivo iQOO 5G içerisinde Snapdragon 855 ile gelen Snapdragon X50 modemleri yer alacak. Zaten bu modemler sayesinde telefonun 5G desteğini sunduğunu göreceğiz. Ayrıca Vivo iQOO 5G modelinin, 5G teknolojisi sayesinde bazı önemli yetenekler kazandığını da görmek mümkün olacak.

Vivo iQOO 5G

Etkinlik sırasında söz edilen 5G Cloud Games servisi ise markanın ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymuş oldu. 5G bağlantı üzerinden oyun deneyimi sunmasını beklediğimiz servisin daha ne gibi avantajlarının olacağını ise bilemiyoruz. Dediğimiz gibi bunun için detaylı tanıtımın yapılmasını beklemek gerekecek.

Tasarım kısmında da hemen hemen aynı telefonlar karşı karşıya olacağız. Daha fazla detayın ortaya çıkacağı tanıtım için 2020 tarihi gösterildi. Haliyle yeni modelin piyasaya çıkış tarihi için de 2020 yılını beklemek gerekecek.

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