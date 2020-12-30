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Vivo iQOO 7, 11 Ocak’ta Görücüye Çıkacak!

Vivo iQOO 7, 11 Ocak'ta tanıtılacak. iQOO 7 akıllı telefonunun arka tasarımını sergileyen posteri yeni yayınlandı. İşte bilinen tüm detayları ile iQOO 7...

Ayşen Sıla

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Vivo iQOO 7

Bu ayın başlarında Vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 7 telefonun BMW modeline dair bir görüntü paylaştı. Bugün, şirket Weibo sayfası aracılığıyla iQOO 7’nin tanıtım tarihii de açıkladı. Söz konusu telefon, 11 Ocak‘ta piyasada yerini alacak. Oldukça şık bir tasarımı da beraberinde getiren telefon, Snapdragon 888 işlemciyi de beraberinde getirecek.

iQOO 7 BMW modelini gösteren resmi poster, telefonun arka tasarımını da gözler önüne sermiş oldu. Telefon, üçgen şeklinde düzenlenmiş üç arka kamera ile oldukça ilginç görünüyor. Telefonun özel BMW modeli mavi, kırmızı çizgili ve beyaz bir arka tasarım sunuyor.

iQOO 7‘nin ön tasarımı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte telefonun, Vivo X60 serisinde bulunan aynı ekran paneline sahip olabileceği söyleniyor. Bu nedenle, iQOO 7’nin üst düzey bir selfie kameraya sahip 6.56 inçlik bir AMOLED ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Muhtemelen, iQOO 7’nin ekranı Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Ayrıca bir ekran içi parmak izi okuyucu ile donatılabilir. Önceki modeller gibi iQOO 7, Snapdragon 888 5G işlemciye sahip olacağı için birinci sınıf bir performans vaat ediyor.

Telefonun arka kamera kurulumunda ise OIS destekli 48 megapiksel ana kamera bulunabilir. İQOO 7’nin pilinin tam boyutu henüz bilinmiyor. Telefonun 120W hızlı şarj ve Android 11 işletim sistemini de beraberinde getirmesi bekleniyor..

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KaynakIndia Today

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