Vivo iQOO 7, Geekbench’te Görüntülendi!

Vivo, iQOO 7 amiral gemisini 11 Ocak’ta piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son raporlar, telefonun model numarasının V2049A olduğunu ortaya çıkardı. Bu haftanın başlarında telefon, 752.935 gibi inanılmaz bir skorla AnTuTu’da rekor kırdı. Şimdi ise aynı iQOO 7 modeli, Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Geekbench listesi, Snapdragon 888 işlemci destekli iQOO 7’nin, Geekbench 5’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1125 ve 3637 puan aldığını gösteriyor. Puanlar, Galaxy S21, Xiaomi Mi 11, iddia edilen Asus ROG Phone 4 ve Vivo X60 Pro Plus gibi diğer Snapdragon 888 işlemcili telefonların Geekbench listelerine fazlasıyla uygun.

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iQOO 7’nin üst ortasına yerleştirilmiş bir delik ile 6.56 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ekran, FHD + çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi özelliklerle gelecek.

Snapdragon 888 5G işlemcili teledonda gelişmiş LPPDR5 ve UFS 3.1 depolama ile birleştirilmiştir Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Telefon, 120 W hızlı şarj desteği sunuyor. Telefonun arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. iQOO 7’nin OIS özellikli 48 megapiksel ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Son olarak, akıllı telefonun özel bir BMW modeli de satışa sunulacak.