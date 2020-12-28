Vivo iQOO 7, Ocak Ayında Görücüye Çıkacak!

Vivo‘nun yeni telefonu İQOO 7, Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefonlardan biri olacak. Son raporlar telefonun, 12 Şubat’a denk gelen Çin Bahar Şenliği’nden önce resmiyet kazanacağını ileri sürüyor.

Cuma günü, bir Weibo kullanıcısı Çin’deki bir perakende satış mağazasında yeni iQOO 7‘nin satış öncesi posterini gördü. Görünüşe göre akıllı telefon önümüzdeki ay piyasaya sürülebilir.

Weibo kullanıcısı, iQOO 7 hakkında soru sormak için mağazadaki görevliyle konuştuğunu iddia ediyor. Görevli, bir sonraki iQOO amiral gemisinin yaklaşık iki hafta içinde satışa hazır olacağını açıkladı. Bu, yakın tarihli bir sızıntıya paralel olarak iQOO 7’nin Ocak ortasında piyasa sürülme ihtimali olduğunu gösteriyor.

Poster, iQOO 7‘nin bir arka görüntüsünü paylaşmış olsa da, telefonun ön tasarımı ve özellikleri bilinmiyor. iQOO 5 Pro‘da olduğu gibi şirket iQOO 7 için özel bir BMW sürümü de piyasaya sürecek. Weibo kullanıcısının poster resmi, akıllı telefona 120W şarj cihazının eşlik edeceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle, 120W şarj cihazına sahip ilk Snapdragon 888 destekli akıllı telefon olarak satışa sunulabilir.

Telefonun, OIS destekli 48 megapiksel ana kamera içeren üçlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Vivo X60 serisinde bulunan aynı 6.56 inç AMOLED panele sahip olması beklenen telefonun, diğer özellikler henüz bilinmiyor.