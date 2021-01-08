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Vivo iQOO 7’nin Kamera Detayları Ortaya Çıktı!

Vivo iQOO 7 akıllı telefonunun fiyatlandırması ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Telefonun 11 Ocak'ta görücüye çıkması bekleniyor...

Ayşen Sıla

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Vivo iQOO 7

Vivo iQOO, 11 Ocak’ta iQOO 7 amiral gemisi telefonunu piyasaya sürecek. Weibo‘da akıllı telefonun temel özelliklerini içeren sızdırılmış bir sayfa görüntüsü ortaya çıktı. Aynı zamanda, güvenilir bir kaynak, akıllı telefonun kamera özellikleriyle ilgili bazı ayrıntıları da paylaştı.

Sızdırılan özelliklere göre Snapdragon 888 işlemci destekli iQOO 7‘nin LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile donatılacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefon bir E3 ekrana sahip olacak. Telefonun AnTuTu listesi iQOO 7‘nin 120Hz’lik bir yenileme hızına sahip olduğunu ortaya koydu. Telefon, kıyaslama platformunda etkileyici bir (752.935) puan kaydetti.

Telefon, 120W süper hızlı şarjı destekleyecek 4.000 mAh pil barındıracak. Cihazda kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Telefon, stereo hoparlör ve 3D titreşimli çift doğrusal motorlarla donatılmış. Cihaz 8.7 mm kalınlığında ve 209 gram ağırlığında.

Vivo iQOO 7

Geçmişte ortaya çıkan resmi iQOO 7 görselleri, arkasında üçlü kamera sistemi olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yeni sızıntı, telefonun Sony IMX598 lensi olduğunu belirtiyor. Bir başka sızıntıya göre iQOO 7, 48 megpaiksel (ana) + 13 megapiksel (ultra geniş) + 13 megapiksel (portre) üçlü kamera sistemine sahip olacak.

Vivo X60 serisinde bulunan kamera kurulumunun aynısı gibi görünüyor. Ancak ana kameraya, X60 serisinde bulunabilen bir mikro gimbal OIS sistemi tarafından desteklenmeyecek. Son olarak, sızdırılan özellikler sayfası ayrıca iQOO 7’nin 510 dolar fiyat etiketi taşıyabileceğini gösteriyor.

Vivo iQOO 7

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Cepkolik
KaynakDroid News

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