Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo iQOO 7'nin Muhteşem Özellikleri Açığa Çıktı!

Vivo iQOO 7’nin Muhteşem Özellikleri Açığa Çıktı!

Çok yakında piyasada yerini alacak olan iQOO 7, muhteşem özellikleri de beraberinde getiriyor

Ayşen Sıla

-

0
Vivo iQOO 7

Vivo tabanlı iQOO, 11 Ocak’ta amiral gemisinin bir sonraki modeli olan iQOO 7‘yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun, basınca duyarlı ekran, çift doğrusal motorlar ve yüksek çözünürlüklü çift hoparlör gibi muhteşem özelliklere sahip olduğu söyleniyor.

Bu yeni özellikler, şirketin kendisi tarafından Weibo’da yayınlandı. Kesin olarak iQOO 7, Manzara modunda tutulduğunda sol ve sağ tarafta olan çift doğrusal motora sahip olacak. Bu, bir Monster Engine ile birleştiğinde, cihazın geri bildirim titreşimleri vermede bir Gamepad gibi çalışmasına yardımcı olacak.

Şirket, bir posterde, amiral gemisinin yalnızca 3 boyutlu surround titreşimler sağlamayacağını, aynı zamanda Hi-Res sertifikalı bir çift hoparlöre sahip olacağını da ekliyor. Aslında telefon, dinamik aralığı (DNR = 120dB) ve THD yüzde 0,03 olan bir HiFi DAC işlemciye sahip olacak.

Vivo iQOO 7

Ek olarak iQOO 7, 120 Hz yenileme hızına sahip basınca duyarlı bir AMOLED ekranı da beraberinde getirecek. Aynı titreşim özelliği gibi, ekran da Manzara alanındaki Sol, Sağ alanlardaki dokunuşu tanıyor. Şirket bunu Monster Touch olarak adlandırdı ancak uygulamasını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Onaylanan diğer ekran özellikleri, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, HDR10 +, Mavi Işık ve Smear için SGS Sertifikasyonu da bulunuyor. iQOO 7, 2021’deki diğer amiral gemileri için hakiki bir rakip olacak. Telefonun Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSeogoog

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Vivo iQOO 7’nin Muhteşem Özellikleri Açığa Çıktı!

Vivo tabanlı iQOO, 11 Ocak'ta amiral gemisinin bir sonraki modeli olan iQOO 7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun, basınca duyarlı ekran, çift doğrusal motorlar ve...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iPhone 12 Serisi, iPhone 11 Serisinden Daha Çok Satıyor!

Tüketici Zekası Araştırma Ortakları (CIRP), en son iPhone 12 serisi satış raporunu Pazartesi günü yayınladı. Veriler, Ekim-Kasım dönemindeki tüm iPhone satışlarının yüzde 76'sını oluşturan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S10 İçin Android 11 ve One UI 3.0 Güncellemesi Yayımlandı!

Samsung, bir kırılma noktası olarak Galaxy S10 serisi için yeni bir güncelleme dağıtmaya başladı. Bilindiği üzere Samsung kısa süre önce Galaxy S10, Note 20...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A72 Kasa Tasarımı Sızdırıldı!

Samsung, geçtiğmiz sene içerisinde çıkardığı Galaxy A71 5G ile büyük bir başarı elde etmişti. Şirket bu başarısını 2021 yılında ise A72 5G modeliyle devam...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Dell Yeni Latitude Dizüstü Bilgisayar Serisini Tanıttı!

ABD merkezli bilgisayar üreticisi Dell, yeni bir atılım ile iş dünyasına hitap edecek dizüstü bilgisayarlarını tanıtmaya başladı. Bilindiği üzere CES 2021 etkinliğin 11 Ocak...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014