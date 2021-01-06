Vivo iQOO 7’nin Muhteşem Özellikleri Açığa Çıktı!

Vivo tabanlı iQOO, 11 Ocak’ta amiral gemisinin bir sonraki modeli olan iQOO 7‘yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefonun, basınca duyarlı ekran, çift doğrusal motorlar ve yüksek çözünürlüklü çift hoparlör gibi muhteşem özelliklere sahip olduğu söyleniyor.

Bu yeni özellikler, şirketin kendisi tarafından Weibo’da yayınlandı. Kesin olarak iQOO 7, Manzara modunda tutulduğunda sol ve sağ tarafta olan çift doğrusal motora sahip olacak. Bu, bir Monster Engine ile birleştiğinde, cihazın geri bildirim titreşimleri vermede bir Gamepad gibi çalışmasına yardımcı olacak.

Şirket, bir posterde, amiral gemisinin yalnızca 3 boyutlu surround titreşimler sağlamayacağını, aynı zamanda Hi-Res sertifikalı bir çift hoparlöre sahip olacağını da ekliyor. Aslında telefon, dinamik aralığı (DNR = 120dB) ve THD yüzde 0,03 olan bir HiFi DAC işlemciye sahip olacak.

Ek olarak iQOO 7, 120 Hz yenileme hızına sahip basınca duyarlı bir AMOLED ekranı da beraberinde getirecek. Aynı titreşim özelliği gibi, ekran da Manzara alanındaki Sol, Sağ alanlardaki dokunuşu tanıyor. Şirket bunu Monster Touch olarak adlandırdı ancak uygulamasını görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

Onaylanan diğer ekran özellikleri, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı, HDR10 +, Mavi Işık ve Smear için SGS Sertifikasyonu da bulunuyor. iQOO 7, 2021’deki diğer amiral gemileri için hakiki bir rakip olacak. Telefonun Snapdragon 888 işlemciye sahip olması bekleniyor.