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Vivo iQOO 9’un Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo'nun yeni telefonu Vivo iQOO 9, daha büyük bir pil ile beraber gelecek İşte telefona dair bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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iQOO 7

Vivo’nun yeni telefonu iQOO 7, birkaç hafta önce tanıtıldı. Telefon, dünyada Snapdragon 888 yonga setine sahip ikinci telefon olarak lanse edildi. Satışa çıktığı ilk günden itibaren de inanılmaz bir başarı elde etti.

Yeni amiral gemisi bazı güncellemeleri beraberinde getirdi, pil kapasitesi ise önceki model olan iQOO 5 Pro gibi değişmeden kaldı. iQOO 7, iQOO 5 Pro’nunkinden daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen aynı 4000mAh pile sahipti. Telefonun bu kısmında hayal kırıklığına uğrayanlar için yeni model iQOO 9‘un daha büyük bir pil ile geleceği bildirildi.

Kaynağımıza göre Vivo, yeni bir çift hücreli bataryayı seri üretime geçti bile. Hücrelerin her biri 2155mAh kapasiteye sahipken, birleşik nominal kapasitesi 4310mAh olarak belirtiliyor. Pilin önce iQOO 9 ile gelmesi bekleniyor.

Vivo iQOO 7

Birleşik tipik kapasitenin iQOO 3’ün içindeki pil ile aynı kapasite olan yaklaşık 4400 mAh olduğu söyleniyor. Aşırı hızlı şarj olan cihazlar için kullanılıyor. İQOO 9’un da tıpkı iQOO 7 ve iQOO 5 Pro gibi 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağını umuyoruz. Daha büyük pil, kullanıcılar için daha fazla ekran süresi anlamına geliyor. Bu yüzden yeni telefon için sabırsızlanıyoruz.

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Cepkolik
Kaynak91 Mobiles

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