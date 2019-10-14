Vivo iQOO Lite Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo’nın oyun telefonu markası iQOO’nun önümüzdeki günlerde yeni bir telefon duyurması bekleniyor. Söylentilere göre, akıllı telefonun Vivo iQOO Lite isminde geleceği iddia ediliyor. Çünkü oyun telefonlarının ilk çıktığı zamanda daha düşük modelli bir telefonun geleceği bildirilmişti.

Bu ayın başında Vivo V1936A model numarasına sahip akıllı telefon, Çin’in 3C Listesinde yer aldı. Aynı model Geekbench’te de bazı önemli özellikleriyle ortaya çıktı. Vivo V1936A’nın Geekbench listesi, 1,78 GHz’lik bir taban frekansına sahip Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklendiğini gösteriyor.

İşlemci Geekbench listesinde “msmnile” kod adıyla belirtiliyor. Yonga setimiz, 8GB RAM ile eşleşmiştir ve telefon Android 9 Pie işletim sistemi ile gelecek. Tek çekirdekli testte, iddia edilen iQOO Lite’ın 3.516 puan ve çok çekirdekli testte 11.262 puan aldığı bildirildi.

Akıllı telefonun 3C listesi ise, 33W’a kadar hızlı şarjı destekleyen bir şarj cihazıyla birlikte gönderilebileceğini ortaya koydu. Orijinal iQOO akıllı telefon, 44W hızlı şarj cihazıyla eşleştirilmiş 4.000mAh bataryaya sahip. Muhtemelen Vivo V1936A 4.500mAh bataryaya sahip olabilir.

Temmuz ayında piyasaya sunulan Vivo iQOO Neo akıllı telefon Snapdragon 845 yonga setini içeriyordu. 22.5W hızlı şarj ile desteklenen 4.500mAh bir batarya var. Yaklaşan Vivo V1936A, Çin pazarında iQOO ve iQOO Neo arasında bir özelliğe sahip olabilir.