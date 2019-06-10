Vivo iQOO Lite Geliyor – Öne Çıkan Özellikleri

Bu yılın Mart ayında Vivo, diğer Çinli markaların uygun fiyatlı amiral gemileriyle rekabet edebilmek için iQOO adlı yeni bir alt marka tanıttı. Bu yeni alt markanın altındaki ilk akıllı telefon, amiral gemisi donanımıyla geldi.

Aynı zamanda piyasada bulunan en uygun fiyatlı Snapdragon 855 destekli akıllı telefonlardan biridir. Basınca duyarlı düğmeler ve sıvı soğutma teknolojisi ile Vivo iQOO, akıllı oyunlarda da büyük bir rakip.

6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip temel sürümü, yaklaşık 404 dolarlık fiyatla satılıyor. Şimdi, yeni sızan görüntüler, şirketin yakında iQOO Lite akıllı telefonu üzerinde çalıştığınnı gösteriyor. Tıpkı iQOO gibi, iQOO Lite ’ın kullanılabilirliği de yalnızca Çin’le sınırlı olacak.

Vivo iQOO Lite, 10nm Qualcomm Snapdragon 710 Mobil Platformu tarafından desteklenecek. Cihaz en az 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile geliyor. 4000mAh‘lık batarya ile çalışacak ve aynı zamanda hızlı şarjı da destekleyecektir.

Sızan görüntü, iQOO Lite ’ın temel sürümünün fiyat etiketinin ise yaklaşık 260 dolar olması bekleniyor. Ön tarafta, cihaz eski kardeşinde görüldüğü gibi su damlası çentikli ekrana sahip. Kutudan Android 9.0 Pie tabanlı FunTouch işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın arkada da üçlü kamera kurulumu yapmasını bekleniyor.