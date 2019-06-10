Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo iQOO Lite Geliyor - Öne Çıkan Özellikleri

Vivo iQOO Lite Geliyor – Öne Çıkan Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 710 Mobil Platformu ile desteklenen Vivo iQOO Lite, kısa bir süre sonra tanıtılabilir...

By Muhammed Arslan

-

3
0
Vivo iQOO Lite Geliyor - Öne Çıkan Özellikleri

Bu yılın Mart ayında Vivo, diğer Çinli markaların uygun fiyatlı amiral gemileriyle rekabet edebilmek için iQOO adlı yeni bir alt marka tanıttı. Bu yeni alt markanın altındaki ilk akıllı telefon, amiral gemisi donanımıyla geldi.

Aynı zamanda piyasada bulunan en uygun fiyatlı Snapdragon 855 destekli akıllı telefonlardan biridir. Basınca duyarlı düğmeler ve sıvı soğutma teknolojisi ile Vivo iQOO, akıllı oyunlarda da büyük bir rakip.

6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip temel sürümü, yaklaşık 404 dolarlık fiyatla satılıyor. Şimdi, yeni sızan görüntüler, şirketin yakında iQOO Lite akıllı telefonu üzerinde çalıştığınnı gösteriyor. Tıpkı iQOO gibi, iQOO Lite ’ın kullanılabilirliği de yalnızca Çin’le sınırlı olacak.

Vivo iQOO

Vivo iQOO Lite, 10nm Qualcomm Snapdragon 710 Mobil Platformu tarafından desteklenecek. Cihaz en az 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile geliyor. 4000mAh‘lık batarya ile çalışacak ve aynı zamanda hızlı şarjı da destekleyecektir.

Sızan görüntü, iQOO Lite ’ın temel sürümünün fiyat etiketinin ise yaklaşık 260 dolar olması bekleniyor. Ön tarafta, cihaz eski kardeşinde görüldüğü gibi su damlası çentikli ekrana sahip. Kutudan Android 9.0 Pie tabanlı FunTouch işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın arkada da üçlü kamera kurulumu yapmasını bekleniyor.

 

25,719BeğenenlerBeğen
57,518TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Galaxy Note 10 Serisi Ne Zaman Çıkacak?
Sonraki İçerikAge of Empires II: Definitive Edition Geliyor – Çıkış Tarihi

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Note 10 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Güney Kore Devi hakkında çıkan yeni bir rapora göre, Samsung, Galaxy Note 10 ile birlikte yüksek kaliteli bir sürüm olan Galaxy Note 10 Pro...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 2.2 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonları merakla beklenmeye başlayan Nokia, kısa süre önce yeni akıllı telefonlarını duyuracağını açıklamıştı. Markanın Nokia 5.2 ve 6.2 modellerini sunmasını bekliyorduk ama daha...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

ASUS ROG Phone 2 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Akıllı oyun telefonlarında oldukça iddalı donanım ve özelliklere sahip Asus ROG Phone serisi devam ediyor. 2019 üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi ile ilgili olarak Nisan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Nokia 2.2 Teknik Çizimleri Sızdırıldı!

Nokia Mobile bugün İtalya'da en az iki yeni telefonu tanıtacağı bir etkinlik düzenledi. Bu yeni cihazlardan biri sadece Nokia 2.2 olabilir. Tanıtım henüz başlamadı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Note 10 Teknik Çizimlerinin Videosu Yayınlandı!

Samsung, en son amiral gemisi Galaxy S10 serisi ile oldukça fazla ses getirdi. Kısa bir süre önce şirket, yeni Infinity O ekranlarını Galaxy S10...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Z Serisi ile Özel Telefonlar Piyasaya Sürecek!

Vivo, Vivo Z10 akıllı telefonunu geçen yıl temmuz ayında piyasaya sürdü.Telefon sadece bazı ülke pazarlarında sadece çevrimdışı mağazalar aracılığıyla satıldı. Şimdi ise, şirket Z-serisine...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.