Vivo iQOO Neo 2 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarının yeni oyuncularından biri olarak değerlendirilen Vivo, şu sıralar yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Markanın yeni akıllı telefonları Vivo iQOO Neo 2 adıyla gelecek ve şimdiden TENAA üzerinden bazı özellikleri ortaya çıktı.

Performans testlerinin ortaya çıktığı söylenen yeni akıllı telefon modellerinin içerisinde nasıl bir teknoloji kullanılacağı konusunda da bazı bilgiler paylaşılmış durumda. Buna göre söz konusu serinin beklentilerin üzerinde bir telefon olarak gelmesi muhtemelen.

Vivo iQOO Neo 2 Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Yeni akıllı telefon modeli, serinin ilk modelinin devamı niteliğinde olacak. Bu noktada tabii ki bazı özelleştirmeler ve güncellemeler sunulduğunu da göreceğiz. Telefonların ilk olarak işlemcileri hakkında bilgi verelim. Performans testlerine göre Vivo iQOO Neo 2 modelinin içerisinde de Snapdragon 855 serisi işlemciler kullanılacak. Yenilenmiş olan işlemciler, bu senenin amiral gemisi işlemcileri oldu.

Yeni modelde de yeni seri işlemcilerin kullanılacak olması, telefonların amiral gemisi akıllı telefon sınıfına dahil olacağını kanıtlıyor. Bunun dışında söz konusu akıllı telefonların 8 GB RAM bellek miktarı sunduğunu görmek mümkün olacak. Başka bir versiyon gelecek mi bilinmez ama testlere giren versiyonda 8 GB RAM kullanıldığı görülüyor.

Yeni akıllı telefon modellerinin tüm bu sistem özellikleriyle beraber tek çekirdek puanının 3516 puan olduğunu görüyoruz. Çoklu çekirdek puanına baktığımız zaman ise 11262 puan gibi bir puanın sunulduğunu görmekteyiz. Hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek puanında başarılı değerler elde edilmiş durumda.

Söz konusu seri hakkında verebileceğimiz son detay ise telefonların pilleri. Bu modelde de 4500 mAh değerinde bir batarya kullanılması bekleniyor. Ayrıca 33W gibi iddialı bir hızlı şarj desteği olacak.

Tüm bu özelliklerle beraber Vivo iQOO Neo 2 akıllı telefonlarının yıl bitmeden tanıtılması söz konusu olacak. Yeni akıllı telefonların tanıtımının yapılmasının ardından, bu modellerle ilgili olarak merak edilen tüm bilgileri paylaşacağız. Şimdilik ekleyeceğimiz bilgiler bunlar ile sınırlı.