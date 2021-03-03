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Vivo iQOO Neo 5, Kanlı Canlı Görüntülendi!

Vivo'nun yeni telefonu iQOO Neo 5, canlı canlı görüntülendi. Telefonun üst düzey oyunları rahatlıkla kaldırabileceği söyleniyor.

Ayşen Sıla

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Vivo, iQOO Neo.5’i 16 Mart’ta piyasaya sürecek. Lansmandan önce şirket, cihazın özelliklerinden bahsetmeyi de ihmal etmiyor. Yeni telefonun canlı görüntüleri de bugün ortaya çıktı.

iQOO Neo 5’in canlı görüntüleri Weibo’da yayınlandı. Görselde, mavi arka panele sahip bir cihazın, iQOO logolu dikdörtgen şekilli üçlü kamera düzeni göze çarpıyor. Aslında logo yerleşimi iQOO 7’ye benziyor.

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Ancak, düzen içindeki kameralar üçgen biçiminde değil, düz olarak konumlandırılmış. Sızıntı yapan kişi iQOO Neo 5’in üçlü kamera kurulumunun OIS özelliğine sahip olacağını söylüyor. Ayrıca cihazın ön görüntüsünü de gözler önüne seriyor.

Eğer bu bilgiler doğruysa, iQOO Neo 5 kullanıcıları 90 fps’de ‘Honor of Kings’ ve 120 fps’de Peacekeeper Elite gibi oyunları oynayabilme imkanı sunacak. Cihazın bunu Oyun Çerçevesi yerleştirme ve sabitleme teknikleriyle yaptığı söyleniyor.

iQOO Neo 5’in arkasında 48MP Sony IMX 598 ana lens, 13MP ultra geniş ve 2MP sensör ile bir üçlü kameraya sahip olacağı söyleniyor.
Teknik özelliklerin geri kalanına gelince, cihazın 120Hz yenileme hızına ve en az FHD + (2400x1080p) çözünürlüğe sahip Samsung’un E3 AMOLED paneline sahip olduğu belirtiliyor.

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KaynakGsm Arena

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