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Vivo iQOO Neo 5 Mart Ayında Satışa Çıkıyor!

Vivo yeni akıllı telefon modeli iQOO Neo 5'i resmi olarak Mart ayında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İşte yeni modelin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Vivo iQOO Neo 5

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, pazarda kendisine iyi bir yer edinmek için yeni modellerini hızla piyasaya sürmeye başlıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay şirket iQOO 7 modelini piysaya sürmüştü. Bugün ise Çin merkezli kaynaklardan gelen yeni sızıntılar ortaya çıktı.

Şirket iQOO Neo 5 isminde yeni bir modelinin üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve 2021 yılının Mart ayında satışa sunmaya hazırlanıyor. iQOO Neo 3‘ün halefi niteliğinde olan bu yeni model içerisinde Snapdragon 870 yonga setini barındırıyor. Ayrıca telefonda 4.400 mAh batarya ve buna ek olarak 66 W kablosuz hızlı şarj desteği de bulunuyor.

iQOO Neo 5, 120 Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Aynı zamanda cihazın ön tarafında 16 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Arka tarafta ise Sony‘nin IMX598 sensörlü 48 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 2 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera modülü konumlandırılmış durumda.

Cihazın fiyat bilgisi kesin olmamakla birlikte 464 veya 572 dolar arasında olacağı söyleniyor. Şuan için Vivo yeni cihazı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

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