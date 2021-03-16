Vivo iQOO Neo 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo, iQOO Neo5 oyun akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz, iQOO Neo 3‘e kıyasla hemen hemen her kategoride yükseltmeye sahip ancak 384 dolar gibi daha ucuz bir fiyat etiketiyle geliyor. Telefon, Pixel Orange, Night Shadow Black ve Cloud Shadow Blue adlı dört renk seçeneği sunuyor.

iQOO Neo 5

iQOO Neo 5 sadece 8.43mm kalınlığında ve ağırlığında büyük bir pile rağmen 196 gram ağırlığında. Arka tarafta, altında bir iQOO logosu bulunan matrix üçlü kamera modülü bulunuyor. Arka taraf AG buzlu camdan yapılmış.

Cihaz 6,62 inç Samsung FHD + AMOLED FHD + (2400 × 1080) delikli ekrana sahip. Bu Samsung ekranı yalnızca 120 Hz yenileme hızına sahip değil aynı zamanda 30 Hz kadar düşük uyarlanabilir yenileme hızı da sunuyor. BT, DC karartmayı, 1300 nitlik en yüksek parlaklığı, 20: 9 en boy oranını, %91,45 ekran gövde oranını ve 6.000.000: 1 kontrast oranını destekliyor.

Ekranda ayrıca 1000Hz’lik anlık bir dokunma örnekleme hızı ve 0.053s’lik bir gecikmeyle 300Hz’lik bir dokunma hızı sunuyor. iQOO bunun için Süper dokunma hızlandırmayı etkinleştirdi ve ekranı gerçek renkler için kalibre etti.

iQOO Neo 5 bir Snapdragon 870 5G yonga setine sahip. Bu, 8/12GB LPDDR4x RAM (8GB’nin 11GB’ye eşdeğer olduğu bellek Fusion’ı destekler) ve gelişmiş 128 / 256GB UFS 3.1 depolama ile eşleştiriliyor. iQOO, CPU performansında %110, bellek içi performansında.%21.28, Multi-Turbo 5.0’da %110 artış elde etmek için cihazın performansına çok çaba sarf etti.

Oyun oynamak için, cihazda daha yüksek kare hızları için bağımsız bir çift çekirdekli ekran çipi, 4D titreşimli haptikler için doğrusal motor, yüksek çözünürlüklü ses sertifikalı, yerleşik oyun kutusu modu yerleşik ve çift hoparlör bulunuyor.

Kameralar için, OIS’li 48MP f/1.79 Sony IMX598 ana lens, 13MP f/2.2 ultra geniş ve 2MP f/2.4 monokrom sensör ile arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip. Telefonda selfieler için 16 MP f/2.0 ön kamera bulunuyor.

iQOO, Raw HDR 2.0, Pixel shift UHD görüntüleme, mükemmel Gece kamerası 5.0, süper gece portresi, HDR Panorama gece modu, OIS ile ultra kararlı video, profesyonel spor modu, 2.35 ile sinema modu gibi birçok kamera merkezli özellik ekledi: 1 video formatı sunuyor.

İQOO Neo5, bir oyun telefonu olarak KPL tarafından resmi olarak onaylanmış. Oyunculara yardımcı olmak için düzenlenmiş 5G antenli cihaz 5G bağlantısı, akıllı Wi-Fi hızlandırma ile Wi-Fi 6 ve kare hızını ikiye katlamak için MEMC destekliyor. Cihaz, soğutma için iQOO’nun tam kapsamlı Sıvı Soğutmalı ısı dağıtımı olarak adlandırdığı özelliğe sahip.

Yani, 6000 mm2’lik bir alana yayılmış, önceki modele göre.%120 daha büyük bir ısı dağıtıcı grafit plakamız var. Çerçevenin arkasından geçen ek bakır boru ve diğer öğeler daha iyi soğutma elde edilmesine yardımcı olur. Diğer özellikler arasında 66W Flash Charge destekli 4.400mAh pil, NFC, GNSS, BeiDou, USB-C, Bluetooth 5.1, 5GHz Wi-Fi, ekran içi parmak izi ve yüz kilidi bulunuyor.