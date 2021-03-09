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Vivo iQOO Neo 5’in Ekran Tasarımı Onaylandı!

iQOO Neo 5'in tanıtım posteri yayınlandı. Telefonun önemli özellikleri onaylanmış oldu. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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iQOO-Neo-5

Vivo’nun sabırsızlıkla beklenen telefonu iQOO Neo 5, 16 Mart’ta satışa sunulacak. Snapdragon 878 işlemciye sahip olması beklenen telefonun özellikleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bugün ise yayınlanan bie posterle telefonun ekran tasarımı ve bazı özellikleri onay almış oldu.

Resmi poster, iQOO Neo 5’in ekranda üst orta konuma yerleştirilmiş bir delik olduğunu doğruluyor. Cihazın çenesi biraz kalın görünüyor. iQOO, akıllı telefonun bir Samsung AMOLED E3 ekrana sahip olduğu da doğrulanıyor.

Önceki raporlar, iQOO Neo 5’in ekranının bir parmak izi tarayıcısı ile donatıldığını ve ayrıca daha az güç tüketerek daha yumuşak bir deneyim sunmasını sağlayan bağımsız bir işlemciye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bugün şirket, bağımsız ekran çipinin ekrandaki içerik görüntüsünün karerenk analizini gerçekleştirebileceğini, sıradan SDR görüntülerini benzer bir HDR düzeyine yükseltebileceğini ve iyileştirilmiş görüntü kalitesi sunabileceğini ortaya koydu. Doğru bir görsel deneyim sağlamak için şirket, her ekranda renk kalibrasyonu ve tutarlılık kalibrasyonu gerçekleştirmiş.

iQOO-Neo-5

Yukarıdaki görüntüde iQOO Neo5’in ekranının 120Hz yüksek yenileme hızı, 1000Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı, 1300nit parlaklık, 6000000: 1 kontrast oranı ve HDR10 + desteği sunduğu belirtiliyor. iQOO henüz Neo 5’in ekran boyutunu onaylamadı.

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KaynakWeibo

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