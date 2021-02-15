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Vivo iQOO Neo 5’in Teknik Detayları Gün Yüzüne Çıktı!

iQOO Neo 5'in temel özellikleri sızdırıldı. İşte telefonun görünümü ve tanıtım tarihi...

Ayşen Sıla

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Geçen hafta, iddia edilen iQOO Neo 5 akıllı telefonun sızdırılmış bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Telefonun önden görünüşü ve bazı önemli özellikleri bu görüntüyle gün yüzüne kavuşmuştu. Şimdi ise başka bir kaynak, yeni iQOO akıllı telefonun temel ayrıntılarını yayınladı.

Kaynağımız, iQOO Neo 5’in 120Hz yenileme hızına sahip Samsung E3 AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci ve 66W veya 88W ultra hızlı şarj teknolojisi sergileyeceğinden emin olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Neo 5’in Mart ayının ortasına kadar satışa sunulacağına inanıyor.

Kaynak, Neo 5’in diğer özelliklerini de yayınladı ancak bunlardan tam olarak emin olmadığını da sözlerine ekledi. Telefonun yaklaşık 4.400 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olabileceğini söyledi. Üçlü kamera sistemi, bir Sony IMX598 48 megapiksel ana sensör, 13 megapiksel bir ultra geniş sensör ve bir 2 megapiksel sensör içerebilir. İkincisinin derinlik sensörü mü yoksa makro sensör olarak  hizmet edeceği bilinmiyor.

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iQOO Neo 5, kullanıcılara oyun içi titreşimler için doğrusal bir motor, stereo hoparlör ve alüminyum alaşımlı çerçeve gibi özellikler sunuyor. Kaynak, Neo5’in 8 GB RAM + 128 GB depolama, 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi seçeneklerle geleceğini söylüyor. Bu modellerin yaklaşık 464 dolar ile 572 dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

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KaynakGizmo China

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