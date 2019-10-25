Vivo iQOO Neo 855 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo çok hızlı bir yükseliş yakalamaya başladı. Firma yeni akıllı telefon modellerinde tasarımları ve teknik özellikleri çarpıcı olan modelleri tercih ediyor. Bu modellerden birisi de Vivo iQOO Neo 855 akıllı telefonu oldu.

Başta tasarımı dikkat çeken yeni modelin, teknik özellikleri de yenilenmiş ve amiral gemisi akıllı telefonlar seviyesinde bir telefon sunulmuş. Hemen yeni modelin tasarım ve teknik özelliklerinden söz edelim. Bakalım bu seride neler dikkat çekiyor?

Vivo iQOO Neo 855 Tasarımı

İlk dikkat çeken kısım tabii ki telefonun görünüş kısmı. Görünüşüne baktığımız zaman gerçekten iddialı bir akıllı telefon bizi karşılıyor. Yeni akıllı telefonların tamamen ekranın öne çıktığı ön yüz tasarımı var. Telefonun ekran kısmında çerçeve sunmuyor.

Bunun yerine hafif kavisli olan kenarlar sayesinde biraz daha oval bir yapı öne çıkıyor. Açıkçası bu yapı sayesinde tamamen çerçevesiz bir telefona çok yakın olduğumuzu görüyoruz.

Bunun dışında ön kameranın çok ince bir çerçeve alanına sahip olduğunu da ekleyelim. Oldukça küçük bir kamera alanının kullanıldığı akıllı telefon, tek ön kamera alanı dışında başka herhangi bir detaya yer vermemiş. Direk ekranla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Arka kısma geçtiğiniz zaman ise çoklu kamera kurulumu sizi karşılıyor. Üst üste dizili 3 arka kamera bulunan modelin köşeye dikine bir şekilde kamera yerleşimine yer verdiği görülüyor. Bunların dışında herhangi bir detay yok. Tasarımı geçip, teknik özelliklere bakalım.

Vivo iQOO Neo 855 Tüm Teknik Özellikleri

Ekran kısmında yenilenen Vivo iQOO Neo 855 akıllı telefonu Super AMOLED bir panelle beraber geliyor. Oldukça küçük çentik alanının kullanıldığı ekran, 6.38 inç boyutunda. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeriyle beraber yüksek bir piksel yoğunluk değeri elde edilmiş gibi duruyor.

Bunların dışında telefonun işlemcilerinin yenilendiği açıklandı. Bu modelde adından da anlaşılacağı gibi Snapdragon 855 serisi işlemciler kullanılıyor. Güçlü işlemciler, birçok amiral gemisi akıllı telefon modelinde kullanılmış olan işlemciler. Bu yönüyle serinin amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasına dahil olacağını ekleyelim.

Diğer özellikler kısmında ise ilk dikkat çeken kısım 6 GB ve 8 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin sunuluyor olması. RAM kısmında iki farklı seçenek karşımıza çıkıyor ve depolama alanı seçimi de buna göre değişiyor.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise bu modelde 12 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklık değeri kullanan bir ana kamera kullandığını görüyoruz. İkinci kısımda ise 8 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olan bir kamera karşımıza çıkıyor. Son olarak ise 2 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklık değeri bulunan bir üçüncü kamera görüyoruz. Ön kısımda ise 12 MP değerinde tek bir kamera var.

Tüm bu özelliklerine artı olarak 4500 mAh değerinde bataryaları ve 33W hızlı şarj teknolojisiyle beraber gelen Vivo iQOO Neo 855, 290 dolar satış fiyatına sahip. Telefonun çok kısa bir süre sonra Çin genelinde satışa çıktığını göreceğiz.