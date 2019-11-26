Vivo iQOO Neo Ailesine Yeni Bir Üye Daha!

Vivo’nın iQOO serisi için yeni bir model daha geliyor. Vivo V1936AL, yakında TENAA sertifikasyonundan geçtiği gibi iQOO ailesine katılacak. Model numarası düşünüldüğünde Vivo iQOO Neo 855‘in bir çeşidine benziyor.

TENAA’ya göre, Vivo V1936AL model numarası ile görüntülenen cihaz, 4420mAh pil kapasitesiyle birlikte, 6.38 inçlik bir su damlası ekrana sahip olacak. Boyutu 159.53 × 75.23 × 8.13mm ölçülerine sahip ve ekranı oldukça ince olacak. Bununla birlikte, tıpkı iQOO Neo 855 gibi, bu modeldeki üçlü kameraların da önemli bir getirisi olacak gibi.

Sertifika mor renk modelinde alınmış, ancak piyasaya sürüldüğü zaman daha fazla renk seçeneğinin mevcut olması muhtemel.

Ne yazık ki, Vivo V1936AL hakkında bildiğimiz tek şey bu.

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TENAA henüz cihazın tüm özelliklerini yüklemedi. Yeni modelin boyutlarının Neo 855 ile tam olarak aynı olduğu göz önüne alındığında, büyük olasılıkla birkaç değişik özellikle piyasaya sürülecek. Şirket için önemli bir getirisi olan serinin yeni üyesini dört gözle bekliyoruz.