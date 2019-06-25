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Vivo iQOO Neo Özellikleri Resmiyet Kazanıyor!

Vivo iQOO Neo, iki renk seçeneğine ve 10nm işlemli Snapdragon 845 yonga setine sahip olacak...

By Muhammed Arslan

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Vivo iQOO Neo Özellikleri Resmiyet Kazanıyor!

Vivo, kısa bir süre önce iQOO Neo akıllı telefonun ilk teknik çizimlerini paylaştı. Daha önce lanse edilen Vivo iQOO akıllı telefon 7nm Snapdragon 855 Mobil Platform ile birlikte gelmişti. Buna karşılık şirket iQOO Neo‘nun 10nm Snapdragon 845 Mobil Platformu ile geleceğini onayladı.

Şimdi ise cihaz, şirketin resmi web sitesinde listeleniyor. İki renk seçeneğinde gelecek –  Karbon Siyahı ve Aurora Mor. Bununla birlikte, yalnızca Karbon Siyahı değişkenindeki AI düğmesi Kırmızı renkte olacak.

iQOO Neo, dokunmatik hızlandırma teknolojisine sahip olacak. 4D dokunsal geri bildirim sunacak. Vivo iQOO gibi uygun fiyatlı olması beklenen iQOO Neo, su damlası çentikli bir ekran ile birlikte geliyor. Arkadaki dikey kamera modülü şimdi LED flaşı da içeriyor.

Arkada parmak izi tarayıcı olmadığından, cihazın ön tarafında ekran içi parmak izi tarayıcı sunması bekleniyor. Cihaz, kutudan Android 9.0 Pie tabanlı FunTouch OS 9 ile çıkacak. Hem güç düğmesi hem de ses seviyesi düğmesi sağ kenara yerleştirilmiştir. Sol kenardaki AI düğmesi, Vivo’nun ses yardımcısı Jovi’yi tetiklemek için kullanılabilir.

Bu yılın başlarında başlatılan Vivo iQOO, gelişmiş oyun deneyimi sunmak için hem sanal tetikleyiciler hem de sıvı soğutma teknolojisiyle birlikte geldi. Bu yüzden iQOO Neo’nun da benzer özellikte donanımlara sahip olması muhtemel.

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