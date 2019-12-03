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Vivo iQOO Neo SD855 Plus AnTuTu Sonuçları Açıklandı

Vivo'nun yeni telefonuna dair açıklamalar yağmaya devam ederken, İQOO Neo SD855 Plus bir de kıyaslama platformlarında değerlendirildi.

Ayşen Sıla

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Vivo iQOO Neo SD855 Plus AnTuTu Sonuçları Açıklandı

Vivo‘nun iQOO Neo SD855 telefonunun Snapdragon 855+ yonga setli sürümünü yakında duyurması bekleniyor. Şirket piyasaya çıkış tarihini henüz söylemese de, V1936AL model numarasına sahip cihazın TENAA kıyaslama platformunda tüm özellikleriyle ortaya çıkması nedeniyle, satışın yakın olduğu düşünülüyor.

Cihaz 3C veritabanında da tespit edildi ve aynı zamanda Master Lu tarafından da karşılaştırılmıştı. Telefon, Android Enterprise veritabanında da ortaya çıktı. Şimdi, iQOO Neo SD855 Plus olacağına inanılan V1936AL, bazı ana özelliklerinin tekrar açıklandığı AnTuTu kıyasslama platformunda da karşılaştırıldı.

İQOO Neo SD855 Plus, AnTuTu testlerinde 503.734 puan kaydetti. CPU testinde ortalama 143,608 puan, GPU testinde 196,507 puan, hafıza testinde 90,100 puan ve UX testinde 73,519 puan ortalaması aldı.

Vivo iQOO Neo SD855 Plus AnTuTu Sonuçları Açıklandı

İQOO Neo SD855 Plus, V1936AL adlı telefonunun AnTuTu kriterleri, Adreno 640 grafikleri içeren Snapdragon 855+ işletim sistemi tarafından desteklendiğini ortaya koyuyor. Telefon Android 9 Pie ile satışa sunuşacak ve 128 GB yerel depolama alanına sahip.

Cihaz aynı zamanda 12 GB RAM‘a sahip. Platform, telefonun ekranının tam boyutunu açıklamadı. Ancak, 1080 x 2340 piksel tam HD Plus çözünürlük sunacağını doğruladı. Ayrıca, telefonun UFS 3.0 depolama alanı da var.

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