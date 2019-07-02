Vivo iQOO Neo, Snapdragon 845 ve Dev Bir Batarya ile Tanıtıldı

Vivo iQOO telefonunu tanıttığında, “Monster Inside” sloganıyla geldi ve onu destekleyen 44W hızlı şarj, en son amiral gemisi yonga seti ve birçok yazılım hızlandırma moduna sahipti. Şimdi daha genç ve daha ucuz bir akıllı telefon modeli açıklandı ve onun adı vivo iQOO Neo.

Telefonun en etkileyici özelliği Snapdragon 845 yonga seti. Bir yaşın üzerinde ama hiçbir şekilde güçsüz değil. Ekran, Full HD + çözünürlüğüne sahip 6.38” OLED panele sahiptir ve ekranın altına bir parmak izi tarayıcı uygulanmıştır.

Oyun performansı da güç kazandı. Oyun içi kumanda kollarını kullanırken sıfır gecikmeye sahip olacaksınız.

Qualcomm yonga setinin yanında 6/8 GB RAM ve 64/128 GB belleğe sahibiz. Arkadaki üçlü kamerada 12 MP ana lens, 8 MP geniş açılı mercek ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca ön kamerası da 12 MP fotoğraf çekiyor.

Daha fazla mobil oyun telefonu olduğundan, iQOO Neo’nun özel bir soğutma sistemi var – bir buhar odasını ve bir alüminyum parçasını örten iki çok katmanlı grafit levha. Etkinlik sunucusu, telefonun diğer Snapdragon 845 ile çalışan akıllı telefonlardan 3 derece daha düşük sıcaklıklara ulaşabileceğini söyledi.

Çin’deki oyuncular arasındaki mevcut eğilimi performans artırıcıları belirliyor, bu yüzden vivo iQOO Neo, hepsi Çoklu Turbo adı altında toplanan AI Turbo, Center Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo ve diğer özelliklerle birlikte geliyor.

Bahsetmeye değer diğer özellikleri Android Pie‘ye dayanan Funtouch OS 9 ve 30 dakika içinde güç hücresinin % 50’sine ulaşabilen 22.5W vivo FlashCharge özelliğini destekleyen 4.500 mAh batarya.

Akıllı telefon ilk olarak 8 Temmuz’da yapılacak ilk flash satış ile vivo online mağazasında ve büyük Çinli perakendecilere ön siparişler verilebiliyor olacak.