Vivo iQOO Neo SnapDragon 855 Plus Master Lu Testinde!

Geçtiğimiz yıl Vivo, akıllı oyun telefonlarından oluşan yeni bir iQOO serisini duyurdu. Telefonlar kısa süre içerisinde büyük popülerlik kazandı. Serinin son yıldızı ise iQOO Neo 855 en son model olarak karşımıza çıktı. Tabi ki seri bununla kalmadı.

Yakın zamanda yeni bir model, Neo serine eklenecek. V1936AL model numarasına sahip olan model, karşılaştırma sitesi olan Master Lu‘nun veritabanında göründü. Birkaç ay önce piyasaya sürülen ilk iQOO Neo modeli V1936A/V1936T model numaralarına sahipti.

Orijinal model ayrıca Snapdragon 845 yonga seti ile desteklendi. Daha sonra Snapdragon 855 sürümü seriye eklendi. Bu yeni sürümün bir Snapdragon 855 Plus yonga setini taşıdığı gösterilmiştir.

Vivo iQOO Neo 855’in Ekim ayında tanıtılan 6GB + 64GB sürümü için 283 dolarlık bir fiyat etiketi vardı. Telefonun çeşitli tarihlerde farklı sürümleri de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni sürüm hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Bu Snapdragon 855 Plus sürümü 8GB RAM ile birlikte geliyor. Ve 256 GB’a kadar depolama seçeneğinin olması bekleniyor. Hatta Vivo işi daha ileriye götürüp 512GB depolama sürümünü de piyasaya sürebilir.