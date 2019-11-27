Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo iQOO Neo SnapDragon 855 Plus Master Lu Testinde!

Vivo iQOO Neo SnapDragon 855 Plus Master Lu Testinde!

Vivo'nun Neo serisinin en yeni üyesi Vivo iQOO Neo SnapDragon 855 Plus oluyor...

Zeynep Gökçen

-

5
0
Vivo iQOO Neo 855

Geçtiğimiz yıl Vivo, akıllı oyun telefonlarından oluşan yeni bir iQOO serisini duyurdu. Telefonlar kısa süre içerisinde büyük popülerlik kazandı. Serinin son yıldızı ise iQOO Neo 855 en son model olarak karşımıza çıktı. Tabi ki seri bununla kalmadı.

Yakın zamanda yeni bir model, Neo serine eklenecek. V1936AL model numarasına sahip olan model, karşılaştırma sitesi olan Master Lu‘nun veritabanında göründü. Birkaç ay önce piyasaya sürülen ilk iQOO Neo modeli V1936A/V1936T model numaralarına sahipti.

Orijinal model ayrıca Snapdragon 845 yonga seti ile desteklendi. Daha sonra Snapdragon 855 sürümü seriye eklendi. Bu yeni sürümün bir Snapdragon 855 Plus yonga setini taşıdığı gösterilmiştir.

Vivo iQOO Neo SnapDragon 855 Plus Master Lu Testinde!

Vivo iQOO Neo 855’in Ekim ayında tanıtılan 6GB + 64GB sürümü için 283 dolarlık bir fiyat etiketi vardı. Telefonun çeşitli tarihlerde farklı sürümleri de ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni sürüm hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Bu Snapdragon 855 Plus sürümü 8GB RAM ile birlikte geliyor. Ve 256 GB’a kadar depolama seçeneğinin olması bekleniyor. Hatta Vivo işi daha ileriye götürüp 512GB depolama sürümünü de piyasaya sürebilir.

Önceki İçerikNokia 2.3 Fiyatı Sızdırıldı!
Sonraki İçerik2000 TL’ye Kadar Oppo Akıllı Telefonlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

iQOO Neo 855 Plus Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Vivo, premium telefon segmentinde iQOO akıllı telefon serisine sahip. Seride yer alan telefonlar iQOO Neo ve iQOO Neo 855 yer alıyor. Kısa...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola One Hyper Geliyor – Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Motorola, Motorola One Hyper akıllı telefonunu tanıtmak için 3 Aralık'ta Brezilya’da bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Kısa bir süre önce telefonun çentiksiz bir...
Devamını Oku
Mobil Uygulamalar

Twitter Kullanılmayan Hesapları Kaldırmayı Duraklattı!

Daha dün Twitter, 6 aydan uzun bir süredir giriş yapmamış kullanıcılar için etkin olmayan hesapları sitesinden kaldıracağını bildirmişti. Ancak, ölenlerin kullanıcı hesapları...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X50 5G Özellikleri Sızdırıldı!

Realme kısa süre önce Realme X50'nin ilk 5G akıllı telefonunun olduğunu onayladı. Bugün ise Realme X50 5G telefonunun özelliklerini ortaya çıkaran bir...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy Note 10 Lite Geekbench Test Sonuçları Yayınladı!

Samsung, Galaxy Note 10 serisine oldukça uygun fiyatlı yeni bir model ekleyecek - Samsung Galaxy Note 10 Lite. Telefonun varlığı henüz resmi...
Devamını Oku