Vivo iQOO Phone Donanım Özellikleri Onaylandı!

Geçen hafta Vivo, birinci sınıf amiral akıllı telefonlar üretmeyi hedefleyen iQOO adlı alt markasını tanıttı. Hatta ilk başta şirketin katlanabilir bir akıllı telefon üzerine çalıştığı iddiaları kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Ancak dün canlı bir televizyon yayını sırasında yaklaşmakta olan IQOO akıllı telefonu ilk defa görüntülenmişti. Videoda, bir bayan model akıllı telefonu elinde tutuyordu. Telefonun yakından çekimi gösterilmese de, şık tasarımının olacağı az çok belli idi.

Ayrıca, cihazın telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise şirket, yaklaşan iQOO amiral gemisi akıllı telefonunun temel özelliklerini doğrulayan bir resim paylaştı.

Cihazın 7nm işleme sahip sekiz çekirdekli Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklendiğini doğruladı. Ayrıca paylaşılan görüntü aynı zamanda akıllı telefonun en yüksek modelinin 12GB RAM ve 256GB dahili depolama belleğine sahip olacağını ortaya çıkarmıştır.

Şu anda 12GB RAM destekleyen sadece birkaç cihaz var. Bunlardan birisi Lenovo Z5 Pro GT iken, diğeri de Samsung‘un yarın tanıtılacak olan Galaxy S10 Plus modeli olacak.

Telefonun altıncı nesil ekran içi parmak izi sensörüyle geldiği de doğrulandı. Şirket, bu altıncı nesil teknolojideki yenilikleri açıklamamıştır. Ancak yakında daha fazla bilgi sahibi olacağımız anlaşılıyor.