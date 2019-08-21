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Vivo iQOO Pro 4G Sürümünün Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo'nun yarın tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonları hakkında önemli bilgiler gün yüzüne çıktı...

By Muhammed Arslan

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Vivo iQOO Pro 4G Sürümünün Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo’nun alt markası iQOO, Çin pazarında iQOO Pro 5G adında yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son raporlar cihazın aynı zamanda 4G sürümünün de varlığını gün yüzüne çıkarmıştı. Bugün ise Vivo iQOO Pro 4G akıllı teleofnu TENAA’da görüntülendi.

Adından da anlaşılacağı gibi, akıllı telefon, bu yılın başlarında Çin’de piyasaya sürülen Vivo iQOO premium akıllı oyun telefonunun yükseltilmiş bir çeşididir. Bu telefonun da yarın Çin’de iQOO Pro 5G ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Akıllı telefonun TENAA listesi, cihazın 2340 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü ve 19,5:9 en boy oranıyla 6,41 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca daha fazla güvenlik için bir ekran içi parmak izi sensörü ile birlikte gelecek.

Vivo iQOO

Donanım olarak cihazda, 8 GB veya 12 GB RAM ile birleştirilmiş Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek. Dahili depolama açısından cihaz üç seçenekle sunulacak: 128GB, 256GB ve 512GB.

Akıllı telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ile geliyor. 4410mAh batarya ile çalışacak. Arka tarafta, telefonun üçlü kamera kurulumu var. 13 megapiksel ikincil ve 12 megapiksel üçüncül sensörle birleştirilmiş 48 megapiksel birincil kamera sensörüne sahip olması bekleniyor.

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