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Vivo iQOO Pro 5G Hi-Fi Ses Desteğine Sahip Olacak!

Vivo'nun akıllı oyun telefonu markası iQOO, 5G desteğine sahip yeni akıllı telefonu Vivo iQOO Pro 5G'nin ses donanımı konusunda da oldukça iddialı olacağını dile getirdi....

By Muhammed Arslan

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Vivo iQOO Neo, Snapdragon 845 ve Dev Bir Batarya ile Tanıtıldı
Vivo iQOO Neo, Snapdragon 845 ve Dev Bir Batarya ile Tanıtıldı

Vivo’nun premium akıllı oyun telefonları yapan alt markası iQOO, ilk 5G akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır. Şirket, iQOO Pro 5G‘nin 22 Ağustos‘taki bir etkinlikte Çin’de piyasaya sürüleceğini onayladı.

Şimdi, telefonun önümüzdeki hafta piyasaya sunulmasından önce, şirket  yaklaşmakta olan akıllı telefonun yeni bir özelliğini resmi Weibo hesabında duyurdu. Şirket, telefonun etkileyici bir ses kalitesi sunan şirketin “Cool Me Music” özelliğini seçtiği Hi-Fi Ses desteğiyle birlikte geleceğini onayladı.

Adından da anlaşılacağı gibi, telefon bu yıl nisan ayında piyasaya sürülen Vivo iQOO akıllı oyun telefonunun gelişmiş bir çeşidi olacak. Yaklaşan telefondaki özelliklerin çoğu aynı kalırken, bazı gelişmiş özelliklerle birlikte geliyor.

Vivo iQOO Pro 5G Hi-Fi Ses Desteğine Sahip Olacak!

Şirket, iQOO Pro 5G’nin yeni piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemciden güç alacağını ve  5G bağlantısına sahip ilk akıllı telefon olacağını belirtti. ASUS ROG Phone 2 ve Xiaomi Black Shark 2 Pro zaten SD855 Plus yonga setini kullanıyor ancak 5G desteği yok.

Çinli firma ayrıca, en son UFS 3.0 depolama ve LPDDR4X RAM ile geleceğini ve F2FS dosya formatı için destek alacağını da doğruladı. Telefon zaten Çin’de 3C ve TENAA tarafından onaylanmış ve özelliklerini açıklamıştır.

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