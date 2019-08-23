Vivo iQOO Pro ve iQOO Pro 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo‘nun premium telefonlar üreten alt markası iQOO, bugün yeni bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Uzun süredir çıkan sızıntıların ardından Vivo iQOO Pro serisi nihayet bugün resmiyet kazandı. Bu oyun merkezli cihaz, 4G ve 5G bağlantı seçeneklerine sahip olacak.

Ancak her iki sürüm arasında da pek bir fark yok. iQOO Pro 4G modeli Çin’de ön sipariş vermeye başladı. 30 Ağustos’tan itibaren kargoya verilecek. 5G modeli ise yarından itibaren sınırlı sayıda kullanılabilirlikle satışa sunulacak. 5G çeşidi 2 Eylül’de piyasaya sürülecek ve ön rezervasyon 29 Ağustos’ta açılacak.

Hem iQOO Pro 4G hem de iQOO Pro 5G 6.41 inç 1080 x 2340 Süper AMOLED dokunmatik ekrana sahip olacak. Donanım olarak, Adreno 640 GPU ile birleştirilmiş bir sekiz çekirdekli Snapdragon 855 Plus 7nm Mobil Platformu var.

Akıllı telefonlar Android 9 Pie tabanlı Funtouch OS 9 ile birlikte piyasaya sürülecek. Kameralar için Vivo, 12MP ultra geniş sensör ve 2MP derinlik sensörüyle birlikte f/1.79 açıklığa sahip 48MP ana kamera sensörünü sağladı. Selfie için, yüz kilidini açma sistemi de bulunan f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir 12MP kamera bulunmaktadır.

Cihazda ekran içi parmak izi sensörü bulunmaktadır. 44W Ultra hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4500 mAh batarya ile çalışıyor.

Vivo iQOO Pro 4G Fiyat Listesi

8GB RAM ve 128GB Depolama : 451 Dolar

12GB RAM ve 128GB Depolama : 493 Dolar

Vivo iQOO Pro 5G Fiyat Listesi

8GB RAM ve 128GB Depolama : 536 Dolar

8GB RAM ve 256GB Depolama : 564 Dolar

12GB RAM ve 128GB Depolama : 578 Dolar

Her iki model de Racing Black ve Le Mans Blue renk seçeneklerinde sunulacak. 4G varyantı 215 gram. Buna karşılık 5G varyantı 217 gramdır. Şu an için akıllı telefonların küresel kullanılabilirliği hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.