Vivo iQOO U3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo‘nun alt markası iQOO, iQOO U3 adlı yeni bir akıllı telefon duyurdu. iQOO U3, yüksek yenileme hızına sahip bir ekranı, büyük boyutlu bir bataryayı ve 48 megapiksel çift arka kameraları da beraberinde getiriyor. Bütçe dostu bir 5G akıllı telefon olan iQOO U3’e yakından bir göz atalım.

iQOO U3’ün Özellikleri

iQOO U3, 164,15 x 75.35 x 8.4mm boyutlara sahip ve 185.5 gram ağırlığında. Cihaz, 8 megapiksel selfie kamera için su damlası çentiğine sahip 6,58 inç IPS LCD ekran panelini de beraberinde getiriyor.

Ekran, 20.07: 9 en boy oranını, 1080 x 2408 piksellik Full HD + çözünürlüğü, 401ppi piksel yoğunluğunu, HDR10’u ve 90 Hz yenileme hızını destekliyor. İQOO U3, yüzde 90.61’lik bir ekran oranı sunuyor.

Telefonun arka tarafında, dikdörtgen bir kamera modülünün içine yerleştirilmiş benzersiz bir şekilde tasarlanmış çift kamera kurulumu bulunuyor. f/1.79 diyafram açıklığına ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip 48 megapiksellik bir ana kamera içeriyor. Telefon, gece sahnesi modu, panorama, hızlandırılmış fotoğrafçılık, EIS ve 4K video kaydı gibi fotoğraf özellikleri desteğiyle birlikte geliyor.

Telefon İQOO UI 1.5 tabanlı Android 10 işletim sistemiyle destekleniyor. Dimensity 800U 8 GB LPDDR4x RAM ile gelen iQOO U3,.128 GB UFS 2.2 depolama alanına sahip ve harici depolama desteğinden muaf olarak pazarda yerini alıyor.

İQOO U3, 18W çift motorlu hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile geliyor. Cihazda bulunan diğer özellikler arasında sıvı soğutma teknolojisi, çift SIM desteği, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, yüz tanıma kilidi, yanda parmak izi okuyucu ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor.

iQOO U3, 6 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128 GB depolama gibi iki seçenekle satışa sunuldu. Başlangıç ​​fiyatı 229 ile 259 dolar arasında değişiyor. Telefonda Black ve Glow Blue adlı iki renk seçeneği bulunuyor.