Vivo iQOO U3x 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Vivo’nun alt markası iQOO, iQOO U3x 5G akıllı telefonunu sessiz sedasız piyasaya sürdü. Bu şimdiye kadar piyasaya sürülen en ucuz 5G’ye hazır iQOO markalı telefon oldu. Temel özelliklerinden bazıları arasında 90Hz ekran, Snapdragon 4 serisi 5G yonga seti ve hızlı şarj desteğine sahip devasa bir pil bulunuyor.

iQOO U3x 5G

İQOO U3x 5G bir su damlası çentik ile 6.58 inç IPS LCD ekrana sahip. Full HD + çözünürlüğü, 20.07: 9 en boy oranını, 401 ppi piksel yoğunluğunu ve 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Telefon, yüzde 90.61’lik bir ekran gövde oranı sunuyor.

Telefon, Snapdragon 480 işlemci, LPDDR4x 8GB RAM bulunduruyor. U3x, 128 GB’a kadar UFS 2.1 depolama alanına sahip. İQOO 1.0 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışan telefon, güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya ve yüz kilidi açma desteği taşıyor.

U3x, önde 8 megapiksellik bir kameraya sunuyor. Telefonun kare arka kamera modülünde 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel alan derinliği lens ve bir LED flaş bulunuyor.

iQOO U3x 5G, 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh bataryaya sahip. Çift SIM yuvası, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C ve 3,5 mm kulaklık yuvası gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. İQOO U3x, dünyanın ilk Snapdragon 480 destekli telefonu olarak piyasaya çıkan Vivo Y31s 5G’nin yeniden markalanmış versiyonu. Ya Grey ve Magic Blue gibi renk çeşitlerinde gelen telefon, 1 Nisan’da satışa çıkması planlanıyor. Fiyatı ise 180 ile 230 dolar arasında konumlandırılacak.