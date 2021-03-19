Vivo iQOO U3X’in Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Dün bir kaynak, iQOO U3x akıllı telefonun temel özelliklerini paylaştı. V2106A model numaralı yeni bir Vivo telefonu, kısa süre önce 3C ve TENAA gibi Çin sertifika platformlarında görüldü. Bu cihazın yakında çıkacak iQOO U3x akıllı telefon olabileceği tahmin ediliyor.

TENAA listesi, iQOO U3x akıllı telefonun 164,5 x 75,35 x 8,4 mm boyutlara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, su damlası çentikli 6,58 inç ekran ile donatılmış. Cihazın sağ kenarında bir parmak izi tarayıcısı görülüyor.

Vivo V2016’nın arka tarafında kare şeklinde bir kamera muhafazası bulunuyor. Çift kamera sistemi ve LED flaş ile donatılmış gibi görünüyor. Akıllı telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. 4,910 mAh dereceli bir pilden güç alıyor, bu da tipik kapasitesinin 5.000 mAh olabileceğini gösteriyor. Akıllı telefonun 3C görünümü, 18W hızlı şarj desteği ile gelebileceğini gözler önüne seriyoe.

İQOO U3x’in, Ocak ayında Çin’de piyasaya sürülen Vivo Y31s 5G telefonunun yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Telefon, 1080 x 2400 piksellik Full HD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı desteği taşıyacak. Selfieler için, 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Telefonun arka kamera kurulumu, 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip olabilir.