Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo iQOO U3X'in Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo iQOO U3X’in Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo'nun yeni akıllı telefonu iQOO U3x çok yakında satışa sunulacak. Telefonun temel özellikleri gün yüzüne çıktı.

Ayşen Sıla

-

0
iQOO U3x ic

Dün bir kaynak, iQOO U3x akıllı telefonun temel özelliklerini paylaştı. V2106A model numaralı yeni bir Vivo telefonu, kısa süre önce 3C ve TENAA gibi Çin sertifika platformlarında görüldü. Bu cihazın yakında çıkacak iQOO U3x akıllı telefon olabileceği tahmin ediliyor.

TENAA listesi, iQOO U3x akıllı telefonun 164,5 x 75,35 x 8,4 mm boyutlara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Telefon, su damlası çentikli 6,58 inç ekran ile donatılmış. Cihazın sağ kenarında bir parmak izi tarayıcısı görülüyor.

Vivo V2016’nın arka tarafında kare şeklinde bir kamera muhafazası bulunuyor. Çift kamera sistemi ve LED flaş ile donatılmış gibi görünüyor. Akıllı telefon, Android 11 işletim sistemiyle destekleniyor. 4,910 mAh dereceli bir pilden güç alıyor, bu da tipik kapasitesinin 5.000 mAh olabileceğini gösteriyor. Akıllı telefonun 3C görünümü, 18W hızlı şarj desteği ile gelebileceğini gözler önüne seriyoe.

iQOO U3x ic

İQOO U3x’in, Ocak ayında Çin’de piyasaya sürülen Vivo Y31s 5G telefonunun yeniden yapılandırılmış bir versiyonu olduğu söyleniyor. Telefon, 1080 x 2400 piksellik Full HD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı desteği taşıyacak. Selfieler için, 8 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Telefonun arka kamera kurulumu, 13 megapiksel ana  kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahip olabilir.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakZew Zealand Online Nees

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Otomobil

BMW, Klasik Motor Sisteminden Vazgeçmiyor!

Otomobil endüstrisinin çoğu fosil yakıtlardan arınmak için büyük bir değişim geçiriyor, ancak BMW CEO'su Oliver Zipse, şirketinin "içten yanmalı motorları geliştirmeyi durdurma planları olmadığını"...
Devamını Oku
Otomobil

2023 Model Audi Q6 E-Tron, Porsche İle Aynı Teknolojiye Sahip Olacak!

Audi, Q6 E-Tron adlı bir araç üzerinde çalıştığını duyurdu. 2022'de çıkacak olan model, temellerini bir sonraki Porsche Macan ile paylaşacak.Şirket patronu Markus Duesmann, Audi'nin...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Poco F3 ve Poco X3 Pro Aynı Anda Görücüye Çıkacak!

Birkaç gün önce, Xiaomi'nin bağımsız markası Poco, 22 Mart'ta bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Poco markasının popülaritesi, amiral gemisi teknik özellikleriyle uygun fiyata gelen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO U3X’in Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Dün bir kaynak, iQOO U3x akıllı telefonun temel özelliklerini paylaştı. V2106A model numaralı yeni bir Vivo telefonu, kısa süre önce 3C ve TENAA gibi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lenovo Xiaoxin Pro 16, 120 Hz Yenileme Hızıyle Geliyor!

Lenovo, hem Intel Core hem de AMD Ryzen işlemciyle desteklenen birkaç dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Şimdi şirket, Lenovo Xiaoxin Pro 16 olarak adlandırılan başka...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014