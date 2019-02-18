Vivo İQOO Üç Kameralı Telefon Üzerinde Çalışıyor!

Geçen hafta Vivo, birinci sınıf amiral akıllı telefonlar üretmeyi hedefleyen iQOO adlı alt markasını tanıttı. Hatta şirketin ilk katlanabilir bir akıllı telefonu olduğu iddia edilen söylentiler kısa bir süre önce ortaya çıktı.

Bugün ise şirket, canlı bir televizyon yayını sırasında yeni bir telefonu gösterdi. İlginç bir şekilde, şirket tarafından sunulan iQOO akıllı telefon daha önce söylentilere göre katlanabilir değil. Videoda, bir model yaklaşmakta olan isimsiz akıllı telefonu onun elinde tutuyor.

Ancak telefonun yakından özelliği gösterilmese de, telefonun şık tasarımını gözler önüne serdi. Videodan, akıllı telefonun telefonun arka panelinde üçlü kamera sensörüne sahip olduğu görülebilir.

Genel olarak bu durum, Vivo’nun bu yeni akıllı telefon markasını premium marka olarak piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor. Telefonun ön kısmı gösterilmediğinden çentikli ekran veya öne bakan kamera sensörlerinden emin olmak zordur.

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Hiçbir parmak izi sensörü arka tarafta görünmediğinden, telefonun bir ekran içi parmak izi sensörüyle donatılmış olabileceğini varsaymak yanlış olmaz. Vivo amiral gemisi telefonlara paralel olarak, bu ekranın etrafını saran minimal çerçevelere de sahip olabilir.

Bu gerçekten iQOO’nun en önemli akıllı telefonuysa, cihazın Qualcomm’un en yeni çipi olan Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenmesi muhtemel.