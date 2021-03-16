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Vivo iQOO Yeni Aksesuarlarını Piyasaya Sürdü!

iQOO Neo 5 bugün satışa sunuldu. Vivo bunun yanı sıra yepyeni aksesuarları da piyasaya sürdü. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Vivo

iQOO, bugün Neo 5 2021 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bununla birlikte şirket, kablosuz kulaklık, harici soğutma klipsi ve koruyucu kılıflar gibi birkaç aksesuarı da satışa sundu.

IQOO Kablosuz Kulaklıklar

iQOO kablosuz boyun bantlı kulaklıklarının (Sarı renkte) her birinde 11,2 mm ses sürücüsü bulunuyor. Bu bobin, kakır kaplı alüminyum hafif yapıya ve güçlü düşük, orta ve yüksek frekanslar için polimer diyafram tasarımına sahip.

Kablosuz bir kulaklık olmasına rağmen, oyun sırasında yardımcı olan 80 ms’lik düşük bir gecikme süresi sunuyor. Sağ tarafta, medya kontrol düğmeleri, LED göstergesi ve bir Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Bu ayrıca, sesi yakalamak için çevresel gürültüyü ortadan kaldırmak için 1 kHz’de -42dB ± 30dB hassasiyete sahip bir mikrofona sahipt. Oyunlardan bahsetmişken, kulaklıklar 192mAh bataryaya ve tek bir şarjla 18 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Diğer özellikler arasında 24 gram hafif, Bluetooth 5.0, SBC/AAC ses codec desteği, ter direnci için IPX4 derecesi, cihazlar arasında hızlı geçiş, kulaklıklarda manyetik bağlantı, Jovi asistan desteği ve daha fazlası bulunuyor.

Vivo

iQOO Extreme Soğutma Klipsi

iQOO, iQOO Neo5 ile birlikte harici bir soğutma eki de piyasaya sürdü. Bu soğutucu, çok boyutlu modellere uygun esnek bir tasarımla  birlikte geliyor..Ayrıca düşük gürültülü çalışma gibi özelliklere sahip ve mobil şarjı destekliyor.

Özelliklerden bahsedersek, soğutucu, içinde yarı iletken bir soğutma çipi ile birlikte geliyor. Bu, takılı olduğu cihazın dokunulabilecek kadar soğuk olmasını sağlıyor. iQOO, bunun sıcaklığı 4.8 santigrat dereceye kadar düşürebileceğini iddia ediyor.

İlk olarak, telefondaki ısıyı emen bir çip katmanı var, ardından ortada bir dizi küçük çubukla izin verilen bir soğutma bulunuyor. Son olarak, yüksek hızlı bir fan, sıcaklığı korumak için dışarıdaki havayı uzaklaştırıyor. 5 kanatlı fan saniyede 440 devirde dönüyor ve 28dB’lik daha düşük bir gürültüyle sessizce çalışabilir.

Vivo

Fan ayrıca iki girişli (Tip-C’den Tip-C’ye) çift arayüz tasarımına sahip ve telefonu şarj edip çalışabiliyor. Bu, oyun oynarken kullanıcılara yardımcı oluyor. Tasarım aynı zamanda bir Supercars’ın aerodinamiğinden de esinlenmiş. Her neyse, soğutucu 82x50x37mm boyutlarında ve 70 gram ağırlığında.

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KaynakNews Break

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