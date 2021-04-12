Vivo iQOO Z3 5G, Çok Yakında Satışa Sunulabilir!

Vivo’nun alt markası iQOO, iQOO 7 ve iQOO Legend akıllı telefonlarını bu ay duyuracak. Lansman tarihi büyük olasılıkla bu hafta onaylanacak. iQOO Hindistan Ülke Direktörü Gagan Arora geçtiğimiz hafta şirketin, farklı fiyat noktalarında birden fazla telefon piyasaya süreceğini açıkladı.

Snapdragon 870 yonga setine sahip bir iQOO telefonun da kısa zamanda resmi hale geleceği söyleniyor. Bu telefon, iQOO Neo5‘inin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir. Yeni bilgiler, iQOO Z3 5G‘nin yakın gelecekte satışa sunulacağını ortaya koyuyor.

Bu yılın başlarında, I2011 model numaralı bir iQOO telefonu BIS ajansı tarafından onaylandı. O zamanlar, bu telefonun iQOO Neo5 olabileceği düşünülüyordu. Ancak, daha sonra Neo5 farklı bir model numarasıyla ortaya çıktı ve yanılmış olduk.

iQOO Z3 5G LPDDR4x RAM, UFS 2.2 depolama, Snapdragon 768 işlemci, 16 megapiksel ön kamera, 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemi ve 55W hızlı şarjlı 4.400 mAh bataryası bulunuyor. Telefonun 259 dolar fiyata mal olması bekleniyor.