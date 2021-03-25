Vivo iQOO Z3, Snapdragon 768G, 5G, 120Hz Ekran ve 55W Hızlı Şarj ile Tanıtıldı

Vivo, hızlı şarjlı, Snapdragon 768G yonga seti ve 120 Hz ekrana dayanan bazı oyun teknolojilerine sahip uygun fiyatlı bir 5G telefon olan iQOO Z3‘ü Çin’de piyasaya sürdü. Z3 şu anda ön satış aşamasındadır ve 7 gün sonra teslimatların başlayacağı bilgisi paylaşılmıştır.

Bu telefonla işlemci sıcaklığını düşüren farklı bir teknoloji kullanılıyor. Snapdragon 768G yonga seti, ısıyı havaya aktaran bir grafit ısı emiciye götüren bir ısı borusuna bağlı ve Vivo, bu sistemin yonga seti sıcaklığını 10º C düşürdüğünü cesurca iddia ediyor.

Yonga seti, 6GB veya 8GB RAM‘e (LPDDR4X çift kanallı) ve 128GB veya 256GB depolamaya (UFS 2.2) kadar destek sunuyor. Depolama, microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir. Telefon, kutudan çıktığı haliyle OriginOS (Android 11 tabanlı) ile birlikte gelir.

Akıllı telefon, 1080p + çözünürlüğe (20: 9 en boy oranı) sahip 6,58 inç LCD’ye sahip. Ekran HDR10’u destekler ve 120 Hz yenileme hızının yanı sıra 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahiptir. Gözyaşı damlası çentiğine yerleştirilmiş 16 MP’lik bir selfie kamerası (f/2.0) bulunuıyor. Güvenlik tarafında ise yüz kilidi ve yana monte edilmiş parmak izi okuyucuyu kullanılmış.

Arkadaki ana kamera 64 MP sensöre (f/1.8) sahiptir ve 4K video kaydedebilir (saniyede 30 kare). Buna 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera eşlik etmektedir.

iQOO Z3, 55W Hızlı Şarjı destekleyen 4.400 mAh pil ile çalışır. Bu watt değeri ile % 15 ila % 60 arası sadece 15 dakika sürüyor. Ve kutudan hızlı şarj adaptörü çıkmaktadır.

Telefonun 3,5 mm kulaklık girişi var. Bunun yerine kablosuz kulaklık tercih etmek isterseniz, bu telefon aptX HD ve LDAC desteklenmektedir. Her iki durumda da, daha kapsamlı bir deneyim sunması gereken bir “4D” dokunsal geribildirim sistemi vardır.

Qualcomm yonga seti, 4G’den daha düşük gecikme süresine sahip 5G bağlantısını sağlar. Vivo, bu telefonu oyun düşünülerek tasarladığından, antenleri dikkatlice yerleştirdi, böylece telefonu iki elinizle tutarken sinyal kaybı yaşamayacaksınız.

IQOO Z3, vivo’nun resmi web mağazasında ve JD.com gibi diğer çevrimiçi perakendecilerde bulunabilir. Türkiye’de satışa çıkacağı tarih kesinleştiğinde bu haberi güncelleyeceğiz. Bu arada, Z3, Vivo’nun Y72 5G’sinin yükseltilmiş bir versiyonudur.