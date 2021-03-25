Vivo iQOO Z3 Ön İncelemesi

iQOO bütçe oyun odaklı akıllı telefonu iQOO Z3’ü piyasaua sürdü. Cihaz, Snapdragon 768G 5G yonga seti, 180Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip LCD ekran gibi özelliklerle geliyor. Gelin bu telefona yakından bir göz atalım.

iQOO Z3

İQOO Z3’ün arkasında 3D kavisli cam ve oyun oynarken daha iyi ergonomi sağlamak için daha ince bir gövde bulunuyor. Yani cihaz 2,75 mm ultra dar orta çerçeveye, 8,5 mm kalınlığa ve sadece 185,5 gram ağırlığında.

Cihaz, 120 Hz yenileme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı bulunduran 6,58 inç FHD + LCD su damlası ekran sunuyor. Bu ekran aynı zamanda 2408 × 1080 piksel çözünürlüğe, 401 PPI’ya, HDR’yi destekliyor, %90.61 ekran-gövde oranı, %96 NTSC renk gamını kapsıyor.

Aynı zamanda 1500: 1 kontrast oranı vaat ediyor. Cihaz bir Qualcomm Snapdragon 768G 5G işlemciyle destekleniyor. Bu işlemci LPDDR 4x 6 / 8GB RAM ve 128 / 256GB UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş.

iQOO Z3, tipik bir 8 GB RAM’i 11 GB’lık bir sürüm gibi işlev gören bellek füzyon teknolojisine sahip. Bununla birlikte cihaz, UFS 2.2 depolama ile eşleştiriliyor ve oyun oynarken depolamayı akıllıca yönetmek için Multi-Turbo 5.0’ı destekliyor.

Ayrıca cihaz, Eagle Eye Mode 2.0, çok kanallı destek ve 4D oyun titreşimi ile birlikte Game Box işlevi de sunuyor. Ayrıca, oyun oynarken daha iyi sinyal alımı için iQOO 7 gibi cihaza yayılmış bir 5G modemiyle destekleniyor.

İQOO, telefonu soğutmam için beş kat sıvı soğutmalı bir sistem yarattı. Bu sistem, şirketin iddia ettiği gibi sıcaklıkların yaklaşık 10 derece kontrolüne yardımcı olmak için altında termal jel ve bakır boruların bir karışımına sahipt.

Kameralar için iQOO Z3’ün arkasında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Kurulumda f/1.79 64MP ana lens, 120 derece FOV ile 8MP f/2.2 ultra geniş ve 2MP f/2.4 makro lens var. Ön tarafta ise, 16MP f/2.0 selfie kamerası bulunuyor.

Kamera özellikleri arasında 10x dijital yakınlaştırma desteği, gece modu, AI polar gece selfiesi, vlog oluşturma şablonları, stil filtresi, Büyük film modu, EFB sürekli odak izleme, eski fotoğraf onarım 2.0 ve diğer işlevler bulunuyor.

Bağlantı için Wi-Fi 5GHz, aptX HD kod destekli Bluetooth 5.1, SA / NSA 5G var. Cihaz ayrıca oyun oynamak için Jiroskop dahil tüm gerekli sensörlere sahip.

Diğer özellikler arasında 55W FlashCharge destekli 4400mAh pil, 3,5 mm ses girişi, C Tipi bağlantı noktası, yana monte edilmiş parmak izi, yüz kilidi açma, Android 11 tabanlı iQOO 1.0 için OriginOS yer alıyor.

Telefon yaklaşık 260 ile 310 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip. Fiyatlar bellek yapılandırmasına göre farklılık gösteriyor. Ayrıca Deep Space Black, Cloud Oxygen Blue ve Nebula Gradient adlı renk seçenekleri vaat ediyor.