Vivo, Kamera Konusunda Daha İddialı Geliyor!

Vivo, tanınmış optoelektronik markası Carl Zeiss ile ortaklık kurduğunu duyurdu. İşbirliği sayesinde Vivo, akıllı telefonlarının kameraları için ünlü lens teknolojisini kullanabilecek. Yeni akıllı telefonlarında çarpıcı bir görüntü kalitesini de müşterilerine sunması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi bu haberi resmi Weibo hesabı üzerinden paylaştı. Gönderide şirket, yeni kurulan ortaklığı ortaya koyan küçük bir mesaj paylaştı ve hatta kamera lens modülünün altında Zeiss markalı bir Vivo cihazını sergileyen küçük poster de sundu. Zeiss, optoelektronik ve lens endüstrisinde bilinen bir marka olduğu için bu Vivo sevenleri heyecanlandırdı.

Vivo’nun Zeiss ile ortaklığı, akıllı telefon üreticisi için potansiyel olarak çok büyük bir adım olabilir. Lens markalarıyla ortaklıklar geçmişte başarılı oluyor. Huawei ve Leica bunun en önemli örneği diyebiliriz.

Benzer şekilde Nokia geçmişte de Zeiss ile ortaklık yapmıştı. Nokia sektörde pek de önemli cihazlar yaratmasada, kamera performansı övgüye değerdi. Dolayısıyla, lens üreticilerinin Vivo ile ortaklığından da benzer bir sonuç bekleyebiliriz.

Vivo sahiden de kendini geliştiren ve kamera teknolojisine önem veren bir şirket oldu. Yeni tasarımları da bünyesinde barındıran şirketin bu ortaklığı umarız ki sektörde farkedilir ve iyi bir ilerleme kaydeder.