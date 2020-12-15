Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Vivo, Kamera Konusunda Daha İddialı Geliyor!

Vivo, Kamera Konusunda Daha İddialı Geliyor!

Vivo, ünlü marka Zeiss ile ortaklık kurdu. Şirketin yeni bir atılımla kamera teknolojisinde çığır açması bekleniyor.

Ayşen Sıla

-

0
Vivo

Vivo, tanınmış optoelektronik markası Carl Zeiss ile ortaklık kurduğunu duyurdu. İşbirliği sayesinde Vivo, akıllı telefonlarının kameraları için ünlü lens teknolojisini kullanabilecek. Yeni akıllı telefonlarında çarpıcı bir görüntü kalitesini de müşterilerine sunması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi bu haberi resmi Weibo hesabı üzerinden paylaştı. Gönderide şirket, yeni kurulan ortaklığı ortaya koyan küçük bir mesaj paylaştı ve hatta kamera lens modülünün altında Zeiss markalı bir Vivo cihazını sergileyen küçük poster de sundu. Zeiss, optoelektronik ve lens endüstrisinde bilinen bir marka olduğu için bu Vivo sevenleri heyecanlandırdı.

Vivo’nun Zeiss ile ortaklığı, akıllı telefon üreticisi için potansiyel olarak çok büyük bir adım olabilir. Lens markalarıyla ortaklıklar geçmişte başarılı oluyor. Huawei ve Leica bunun en önemli örneği diyebiliriz.

Vivo

Benzer şekilde Nokia geçmişte de Zeiss ile ortaklık yapmıştı. Nokia sektörde pek de önemli cihazlar yaratmasada, kamera performansı övgüye değerdi. Dolayısıyla, lens üreticilerinin Vivo ile ortaklığından da benzer bir sonuç bekleyebiliriz.

Vivo sahiden de kendini geliştiren ve kamera teknolojisine önem veren bir şirket oldu. Yeni tasarımları da bünyesinde barındıran şirketin bu ortaklığı umarız ki sektörde farkedilir ve iyi bir ilerleme kaydeder.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDroid News

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Nokia 5.4 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Aylarca süren sızıntıların ardından, Nokia 5.4 nihayet Avrupa pazarlarında piyasaya sürüldü. Bu yıl Mart ayında resmiyet kazanan Nokia 5.3'ün yerini alan telefon yuvarlak şekilli...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Vivo, Kamera Konusunda Daha İddialı Geliyor!

Vivo, tanınmış optoelektronik markası Carl Zeiss ile ortaklık kurduğunu duyurdu. İşbirliği sayesinde Vivo, akıllı telefonlarının kameraları için ünlü lens teknolojisini kullanabilecek. Yeni akıllı telefonlarında...
Devamını Oku
İpucu

Instagram’dan Fotoğraf ve Video Nasıl İndirilir?

Instagram videolarını ve fotoğrafları kaydedin ve bu özel anıları saklayın. İşte en iyi yöntemler.Elinizde doğru araçlara sahipseniz, Instagram videolarını kaydetmek göründüğü kadar karmaşık değildir.Instagram,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Gelecek Yıl Dört Katlanır Akıllı Telefon Çıkaracak

Koreli haber kaynağı ETNews'ten yeni bir haber geldi ve Samsung'un 2021 yılında dört katlanabilir akıllı telefon cihazını piyasaya süreceğini belirtti. Modellerin iki Z Katlama...
Devamını Oku
IOS Haberleri

iPhone’lar İçin iOS 14.3 Yayınlandı!

Apple, iPhone 12 Pro için ProRAW, AirPods Max ve Fitness + desteği ile iOS 14.3 güncellemesini yayınladı.Apple bugün iOS 14.3 ve iPadOS 14.3'ü tüm...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014