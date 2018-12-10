İddialı kelimesinin az kalacağı akıllı telefonlardan biri olmasını beklediğimiz Vivo Nex 2 akıllı telefonları için detaylar gelmeye devam ediyor. Daha önce açılır kapanır kamerası sayesinde adından sıkça söz ettiren ve bir anda üne kavuşan Vivo Nex akıllı telefonlarının yeni serisi olmasını beklediğimiz Vivo Nex 2, çok daha iddialı bir akıllı telefon olmaya aday.

Bu kez ortaya çıkan özelliklerde ne derece başarılı bir telefondan söz ettiğimizin göstergesi. Tanıtımına iki gün kala canlı videosunun ortaya çıktığını gördüğümüz akıllı telefonların detaylarına geçelim.

Vivo Nex 2 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Vivo Nex 2 akıllı telefonlarında yine amiral gemisi akıllı telefon özelliklerini göreceğiz. Snapdragon 845 işlemcilerinin kullanılacağı akıllı telefonlarda, 10 GB RAM bellek miktarına yer verilmesi bekleniyor. 10 GB gibi oldukça yüksek bir RAM bellek kullanılmasıyla beraber amiral gemisi işlemcilerinin gücünü de arttıracak olan Vivo Nex 2, bu yönüyle fark yaratmayı başaracak.

Yayınlanan videoda da yer alan kamera detayları ise daha da öne çıkacak özelliklerden. RGB LED ile ışıklandırılmış bir daire içerisinde yer alan 3 arka kamera kullanacak olan telefonda, f/1.3 diyafram açıklık değerine sahip olan bir kamera göreceğiz. Yani çok daha iddialı arka kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Özellikle f/1.3 diyafram açıklığına sahip olan ana kamerayı merakla bekliyoruz.

Kamera ve işlemciler bir yana, Vivo Nex 2 modelinin ekran sistemi konusunda da bilgiler verelim. Yine bu konuda da fark yaratacak bir telefon göreceğiz. Telefonun ön kısmında 6.59 inçlik ana ekran bulunacak. Fakat bu ekran tek ekran olmayacak.

Arka kısımda 5.5 inçlik ikici bir ekran bulunacak ve bu ikinci ekranda bir telefonu aratmayacak. Çift ekranlı, özel kamera sistemi ve 10 GB RAM bellek miktarı gibi fark yaratan özelliklerini göreceğimiz Vivo Nex 2 akıllı telefonları için tanıtım tarihinin 11 Aralık ya da 12 Aralık olduğunu bir kez daha hatırlatalım. İddialı modeli videoda da görebilirsiniz.