Kısa süre önce tanıtımı yapılan ve yakın zamanda mağazalardaki yerini alması beklenilen eşsiz Vivo NEX 2 telefonu hakkında bilinmesi gereken hemen hemen her şeyi biliyoruz. Ancak her ne kadar bilgiler teknik olsa da henüz görmediğimiz en önemli yeni özellik, ikinci ekran hakkında pek bir fikrimiz yok.

Tabi ki bu durum şimdiye kadar geçerli idi. Bu gün bir YouTube fenomeni Vivo Nex Dual Screen olarakta bilenen Vivo Nex 2 modelinin global versiyonunu videoya kaydederek, iddialı ikincil ekranın özelliklerine bakmamıza olanak sağladı.

İkinci ekran aslında telefonu çevirdiğinizde büyük, güzel bir selfie aynasıdır. Ayrıca ekranın arkasında yer alan “Lunar Ring“, arkaya en uygun şekilde konuma yerleştirilmiş olup, kameraları yarım daire içerisinde görüntüler. Telefondan selfie almaya çalıştığınızda hoş bir animasyon efekti ile telefonunuza çevirmenizi ister. Bu sayede Lunar Ring’in arayüz ile birleştiği noktadaki selfie kamerası dikkatleri üzerine çeker.

İkinci ekranın büyüklüğüne gelince, 5.49 inçlik boyutu ile ön yüzdeki 6.4inçlik ekrandan daha küçük. Ancak eşsiz tasarımı ile oldukça güzel bir mimariye sahip olduğunu sizlere söyleyebiliriz.