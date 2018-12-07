Bu yılın başlarında ortaya çıkan söylentiler, Vivo‘nun yıl sonuna kadar 10GB’lık bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini iddia etmişti. Son raporlarda ise 12 Aralık’ta Vivo NEX 2 amiral gemisi telefonunun tanıtımının yapılacağı duyurulmuştu. Bu gün ise Geekbench üzerinde özellikleri listelenen telefonun 10GB RAM’e sahip olduğu belli oldu.

Ancak resmi açıklama olmasa da Geekbench üzerinde V1821A model numaralı Vivo akıllı telefonun önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılması planlanan Vivo NEX 2 çift ekranlı akıllı telefonun olduğu tahmin ediliyor.

Vivo NEX 2 (V1821A) Geekbench listelesinde, orijinal Vivo NEX telefonunu da bulunan Snapdragon 845 tarafından destekleneceği ortaya çıktı. Yonga seti, 10GB RAM ile güçlendirilecek. İşletim sistemi olarak akıllı telefonda Android 9 Pie yüklü. Tek çekirdekli testte, telefon 2220 skora ulaşıp 8467 puan aldı.

Vivo NEX 2’nin özellikleri, daha öncesinde sızıntı haberler halinde ortaya çıkarılmıştı. Akıllı telefonun, 22.5W hızlı şarj teknolojisi desteğiyle etkinleştirileceği Çin’deki 3C yetkilisi tarafından onayladı. Önde büyük bir 6.5 inç ekrana sahip olacak. Telefonun arka tarafının 5.5 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Ekim ayında duyurusu yapılan Nubia X telefonundan sonra son zamanlarda piyasaya sürülen ikinci çift ekranlı akıllı telefon diyebiliriz. Vivo NEX 2’nin ayrıca ekran içi parmak izi sensörüne sahip olması da bekleniyor.