Vivo, yaklaşan amiral gemisi Nex 2‘yi tanıtmak için son düzlüğe girdi. Üçlü arka kamera kurulumu ve çift ekrana sahip yeni telefon artık gün saymaya başladı. Sızdırılan birçok haber ve söylenti telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra tasarım özelliklerinin çoğunu açığa çıkarmıştı.

Yine dünkü söylentiler, telefonun tanıtım görsellerini açığa çıkarırken, bugün de yeni çıkan Nex 2 akıllı telefonunun tanıtım posteri sızdırıldı. Resmi açıklamaya göre, Çinli şirket 11 Aralık’ta Vivo Nex 2 telefonunu resmi olarak tanıtacak.

Yeni postere göre, cihazda çift ekran yer alıyor; biri öndeyken diğeri arka kısımda. Aynı zamanda arkada, LED flaşlı üçlü kamera kurulumu var. Bunların yanı sıra, kenarların yuvarlaklığının çekici olduğunu ve Nex 2 tasarımı ile yüksek kaliteli görünüm kazandığını görebiliyoruz. Ayrıca, cihazın üst arka panelinde muhtemelen bir LED çemberi gibi görünen dairesel bir modül de dikkatlerden kaçmıyor.

Zaten çeşitli sızıntı haberler ve söylentiler, yaklaşan cihaz hakkında birçok detayı gün yüzüne çıkardığını belirtmiştik. Onaylanan sertifikalara göre, Qualcomm Snapdragon 845 ile destelenecek. 10GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçeneğine sahip olacak.

Ön ve arka tarafta sağlam bir AMOLED ekrana sahip olacak. Bir önceki modelde olduğu gibi, değiştirilmiş FunTouch işletim sistemi ile birlikte bir ekran içi parmak izi tarayıcısı bulanacak. Vivo Nex 2 çift ekranı arka kamera olarak ön kameraya sahip olmayabilir. Ancak çoklu ekranlar, selfie ve video görüşmelerinin amacını kolaylıkla çözecektir.