Vivo, yaklaşan üst düzey Vivo NEX 2 akıllı telefonunu piyasaya sürüyor. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Vivo NEX modelinin daha da geliştirilmiş özellikler ve daha kaliteli ön kamera ile donatılan bir sonraki modeli gibi görünüyor.

Daha önce Çinli şirket, 11 Aralık’ta Vivo NEX 2 akıllı telefonunun tanıtımını yapacağını duyurmuştu. Ancak bu günkü yaptığı açıklamada telefonun tam olarak 12 Aralık’ta Çin’de tanıtacaklarını bildirdi.

Vivo NEX 2, çift ekranlı olacak ve arkasında üçlü arka kamera kurulumunu barındıracak. Asıl öenmli olan ise ikincil ekran sayesinde arka kameralar selfie kamerası olarakta kullanılabilecek. Bundan dolayı da ön panelde çok yüksek bir ekran gövde oranının olması bekleniliyor. Çin şirketi tarafından yayınlanan akıllı telefonun resmi teknik çizimleri de, bu tasarımı doğruladı.

Bununla birlikte, Vivo’nun genel olarak çift ekranlı akıllı telefon üreticisi olmadığı belirtmekte fayda var. Bu özelliğin sadece Vivo da değil, aynı zamanda ZTE’nin piyasaya sürmüş olduğu Nubia X modelinde de olduğunu unutmayın. Fakat Vivo’nun bu tarz tasarımları ele alması ilginç olacaktır. Şirket tarafından yayınlanan teknik resimler ise bu tasarımın Nubia X telefonuna göre daha hoş olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Akıllı telefonun ön tarafındaki kamera sensörlerinin olmaması sayesinde, yüksek bir ekran-gövde oranı olacağını söylemiştik. Bu da ultra-ince çerçevelere sahip olacağı anlamına gelir. Arka tarafta, ikincil ekranın altında, bir Vivo marka logosu da var.

Arka ekranın üst tarafında aydınlatılmış bir RGB Lunar Ring var. Lunar Ring’in yarım kısmı arka ekranın üst kısmına, diğer yarısı ekranın altına yerleştirilmiştir. Söylentiler, telefonun herhangi bir bildirim aldığında Lunar Ring’in parlayacağını ileri sürüyor. Kamera için ek bir LED flaş olarak da işlev görebilir.

Şirket telefonun özelliklerini henüz açıklamamış olsa da, telefon Qualcomm’ın Snapdragon 845 sekiz çekirdekli amiral gemisi yonga seti ile güçlendirileceğini ve 10GB’a kadar RAM ve 128GB’lık dahili depolama kapasitesine sahip olduğunu gösteren bir sertifika aldı.