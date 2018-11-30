Son birkaç gündür yaklaşan Vivo Nex 2 telefonun hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bu gün ise telefona ait teknik çizim görüntüsü sızdırıldı. Çin’in sosyal paylaşım platformu Weibo‘da paylaşılan görüntü, akıllı telefonun hem ön yüzünü hemde arka panalini ortaya çıkardı.

Yeni gelen telefon bir önceki modele göre daha büyük bir ön ekrana ve orta boyutta bir arka ekrana ev sahipliği yapacak. İkincil ekranın küçük olmasının sebebi ise kameraları ve flaşı barındırmasından dolayı olduğu belirlendi.

Görüntüyü paylaşan kaynağa göre, ekran görüntüsünü en üst düzeye çıkarmak için ikincil ekran bulunacaktır. Kullanıcılar, ikincil ekranın sayesinde arka kamera ile birlikte selfie’leri daha kaliteli alabileceklerdir. Hatta bu özellik sayesinde, cihazın ön kısmının herhangi bir çerçeve bulunmayacak ve çentik için de herhangi bir bölge olmayacak. Ayrıca, cihaz arka taraftaki üçlü kamera kurulumunun etrafına yerleştirilecek bir RGB Lunar Ring‘e sahip olacaktır.

Lunar Ring, kullanıcıları herhangi bir bildirimi olduğunda bilgilendirmek için kullanılacaktır ve bir dizi farklı renk seçeneği bulunacak. Vivo Nex 2 ‘nin ayrıca, her yönden insan yüzlerini içeren 3D nesneleri tarayabilen bir özelliğe sahip olduğu da söyleniyor. Bu özellik ise artırılmış gerçeklik (AR) söz konusu olduğunda yararlı olacak ve tüm AR modlarını destekleyecektir. Ayrıca telefonun, Aralık ayı içinde tanıtımının yapılması bekleniliyor.