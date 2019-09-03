Vivo NEX 3 5G Çıkış Tarihi Onaylandı!

Vivo’nun bir süredir hakkında sızıntı haberlerin bulunduğu yeni NEX 3 5G’nin hakkında birçok özelliği zaten duyduk. Son derece kavisli kenarları olan Waterfall ekran ile gelecek. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemci ve üçlü kamera kurulumu var.

Bugün ise akıllı telefonun 16 Eylül’ün lansman tarihini gösteren bir poster yayınlandı. Bu aslında Vivo NEX 3 5G’nin tüm aşamalarının bittiğini, artık gün saymaya başladığını gösteriyor. Lansmanın bu ay olacağını zaten biliyorduk, ama ayın ortasında olması beklenmiyordu.

Dün ortaya çıkan bir sızıntı sayesinde akıllı telefonun hemen hemen bütün özelliklerini öğrendik. Kısaca hatırlatmak gerekirse, akıllı telefon 8GB ve 12GB RAM ve dahili depolama için üç seçenekle birlikte gelecek – 128GB, 256GB ve 512GB.

Diğer bir büyük satış noktası Vivo’nun 3,5 mm kulaklık girişini tutmaya karar vermiş olması ve 4400 hızlı şarj desteği ile birlikte telefonun 4.500mAh pil ile güçlendirilmesi olur. Telefonda, fotoğraflarda görebileceğiniz gibi, son derece kavisli kenarları olan etkileyici bir büyük 6.89 inç AMOLED panel bulunyor.

Arka tarafta akıllı telefon, 13 megapiksel çözünürlüğe sahip diğer iki kamera sensörüyle birleştirilmiş 64 megapiksel birincil sensör içeren üçlü kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta, selfie çekmek ve video görüşmesi yapmak için 16 megapiksel sensöre sahip olacak.