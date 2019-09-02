Vivo NEX 3 5G Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Vivo, bu ayın sonlarına doğru, Çin’de yapacağı bir etkinlikte en yeni nesil NEX serisi akıllı telefonları – Vivo NEX 3 ve NEX 3 5G‘yi piyasaya sürecek. Telefonların günün erken saatlerinde birçok özelliği sızdırıldı. Şimdi ise NEX 3 5G resmi olarak TENAA’da listelendi. Liste, telefonun bazı ayrıntılarını açıkladı.

TENAA listesi akıllı telefonun 167.44 x 76.14 x 9.4 mm kalınlığında olacağını ve yaklaşık 218.5 gram ağırlığında olduğunu doğruladı. Liste ayrıca, son zamanlarda sızdırılan özelliklere uygun olarak telefonun özelliklerini açıklıyor.

Akıllı telefonun 2256 x 1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan 6,89 inç Waterfall ekrana sahip olacağını gösteriyor. Cihazın etkileyici görünen %99,6’lık bir ekran-gövde oranı sunacağı bildiriliyor.

Telefon daha fazla güvenlik için ekran içi bir parmak izi sensörüyle birlikte gelecek. Donanı olarak, cihazlar yeni tanıtılan Qualcomm Snapdragon 855 Plus octa çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. NEX 3 5G, akıllı telefonda 5G bağlantısı sağlayan Snapdragon X50 yongasıyla birlikte geliyor.

İki farklı bellek sürümü olacak – 8GB RAM ve 12GB RAM. Ek olarak dahili depolama için üç seçenek olacak – 128GB, 256GB ve 512GB. Cihaz 44W hızlı şarj desteğini destekleyen 4.500mAh batarya ile çalıştırılacak.