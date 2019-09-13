Vivo Nex 3 Canlı Canlı Görüntülendi!

Vivo'nun amiral gemisinin tasarımını, mevcut hiç bir telefonda yok olmayacak gibi duruyor...

Vivo, yaklaşan amiral gemisi Vivo Nex 3‘ün 16 Eylül’de 5G sürümü ile birlikte tanıtacak. Telefonun en dikkat çekici özelliği, muhteşem kavisli, çentiksiz ekranı. Vivo NEX Ürün Müdürü Li Xiang, telefonun %99,6 oranında çarpıcı bir ekran-gövde oranına sahip olacağını onayladı.

Ürün müdürünün açıklamalarına ek olarak telefonun canlı olarak çekilmiş görüntüleri bugün sızdırıldı. İyi yanı, telefonun bütün açıları gün yüzüne çıkıyor. Yeni sızan görüntüler, V1923A model numarasına sahip Vivo NEX 3’ün yalnızca 4G sürümüne aittir.

Vivo NEX 3’ün önden görünümü alt ve üstlerin simetrik olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonun arka kısmındaki siyah renkli cam, içinde üçlü kamera bulunan yuvarlak bir kamera modülüne sahip. Kamera modülünün altına bir LED flaş var.

NEX 3, ekran üzerinde parmak izi okuyucusu ile donatılmıştır. Cihazın Telefon Hakkında sayfası, telefonun 2.96GHz Snapdragon 855 Plus mobil platform tarafından desteklendiğini ve Android 9 Pie OS ile yüklü olduğunu gösteriyor. Telefonun yandan görünümü fiziksel düğmelere sahip olmadığını ortaya çıkarıyor.

Raporlar, güç ve hacim için basınca duyarlı sanal düğmeler sunacağını ortaya koydu. Görüntülerden biri aynı zamanda telefonun ikili açılır kamera modülünü çalışırken gösteriyor. Önceki raporlar Vivo NEX 3’ün üst tarafında ek bir güç düğmesi ve aynı zamanda bir 3.5mm ses girişi bulunduğunu ortaya çıkardı.