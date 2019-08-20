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Vivo NEX 3 Ekran Görselleri Paylaşıldı

Vivo NEX 3 yeni ekran sistemi ortaya çıktı. Vivo NEX 3 ekran görsellerinde yer alan detaylar neler? Yeni akıllı telefonlarla beklenen özellikler neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Vivo NEX 3

Vivo, akıllı telefonlarında farklı tasarımlar kullanmayı seven markalardan bir tanesi. Marka sürekli olarak yeni akıllı telefonlar tanıtıyor ve yeni akıllı telefonlarda genel olarak farklı tasarımlara yer veriliyor. Bu modellerden biri olması beklenen Vivo NEX 3 serisinin ise bambaşka bir özelliği olacak. Öyle ki söz konusu akıllı telefon, tamamen ekran sunan modellerden biri olacak.

Çerçevesiz ekran mantığını en iyi şekilde ortaya koyacak olan yeni akıllı telefonların, Waterfall adı verilen bir ekran sistemi kullanması bekleniyor. Bu ekranla beraber markanın yeni seri akıllı telefonlarında tamamen ekran sunması bekleniyor.

Vivo NEX 3 Ekran Görselleri

Vivo NEX 3 modeline ait olduğu belirtilen resmi görsellerde ne kadar iddialı bir akıllı telefonla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor. Öyle ki yeni görsellerde telefonun ekranının tamamen çerçevesiz olduğu görülüyor.

Waterfall ekran sistemi için yapılan açıklamalarda olduğu gibi söz konusu akıllı telefonların tamamen ekrandan oluşan bir model olarak geldiğini ve ekranın kavisli bir yapıda olduğunu görmek mümkün olacak. Sadece yan kısımlarda değil üst ve alt kısımlarda da kavisli yapı dikkat çekecek.

Kavisli yapının kullanılacak olması, çerçeveleri ortadan kaldıracak hamle olarak gösteriliyor. Buna karşın telefonların tek konuşulan bölümü tasarımı olmayacak. Teknik kısımda da iddialı bir akıllı telefon sunulması söz konusu olacak.

Vivo NEX 3

Buna göre yeni modelin içerisinde Snapdragon 855 işlemcileri yer alacak. Amiral gemisi işlemcilerle beraber 8 GB RAM bellek miktarının da sunulması söz konusu olacak. Değişen RAM miktarının kullanıldığını göreceğimiz yeni akıllı telefonların kamera sisteminin nasıl olacağı konusunda ise kesin bilgiler bulunmuyor.

Muhtemelen kamera kısmında da amiral gemisi akıllı telefonların özelliklerini işaret eden detaylara ulaşmak mümkün olacak. Tüm bu özelliklerin netlik kazanacağı Vivo NEX 3 tanıtımın ne zaman yapılacağı konusunda kesin bir açıklama yapılmadı.

Bunun için marka tarafından paylaşılan açıklamaları takip etmek gerekiyor. Yeni akıllı telefonların tanıtımından sonra tüm özellikleri aktaracağız. Özellikle ekranın nasıl bir fark ortaya koyacağını merakla bekliyoruz.

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