Vivo Nex 3 Ekran Özellikleri Detaylanıyor!

Vivo'nun en yeni amiral gemisi Vivo Nex 3'ün ekran oranı, önümüzdeki altı ay içinde başka hiçbir telefonda olmayacak...

Vivo NEX 3’ün 16 Eylül’de tanıtılması planlanıyor. Çinli üretici düzenli olarak telefonun özelliklerini konusunda detaylar vermeye devam ediyor. Akıllı telefonun genel tasarımı, son derece kavisli kenarlarla donatılmış bir ekrana geliyor olacak.

Geçmiş raporlar, NEX 3’ün %99,6’lık bir ekran alanı sunacağını iddia etti. Şimdi resmi onay Vivo NEX ürün müdürü Li Xiang‘dan geldi. NEX 3’ün %99,6 oranında bir ekran/gövde oranı sunacağını doğruladı.

Li Xiang’a göre, Vivo NEX 3’ün %99,6’lık sunulan ekran oranı, endüstri standardı hesaplama yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. NEX 3’ün, farklı yöntemlerle bile en yüksek ekran oranı sunacağını ekledi. Xiang, önümüzdeki altı ay içinde başka hiçbir telefonun bu kadar yüksek ekran alanı sunamayacağını belirtti.

Vivo NEX 3 görüntüleri, ekranının sol ve sağ kenarlarının aşırı eğriliğe sahip olduğunu ortaya çıkardı. Telefonun yan çerçeveleri telefonun yeni paylaşılan görüntüsünde görünmüyor bile. Telefonun üst ve alt kenarları da oldukça ince. Böyle muhteşem bir tasarım, NEX 3’ün büyük ekran alanı sunmasını sağlıyor.

Vivo NEX 3, Çin’de 4G ve 5G sürümlerinin piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefon, FullHD+ çözünürlük sağlayan 6.89 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip. Ekran, ekran içi parmak izi sensörüyle entegre edilmiştir.