Ana Sayfa Akıllı Telefon Vivo Nex 3 Hızlı Şarj Konusunda Çıtayı Arşa Yükseltecek!

Vivo Nex 3 Hızlı Şarj Konusunda Çıtayı Arşa Yükseltecek!

4.000 mAh'lık bir bataryayı sadece 13 dakikada şarj etmeyi mümkün kılan 120W Super FlashCharge teknolojisinin, Vivo Nex 3'te hayat bulması bekleniyor...

By Muhammed Arslan

-

3
0

Vivo, merakla beklenen Vivo Nex 3 akıllı telefonunu Eylül ayında açıklayacak. Dün şirket tarafından yayınlanan resmi bir tanıtım videosu, akıllı telefonun ön ve arka tasarımını ortaya çıkarmıştı. Yeni sızıntılar, telefonun büyük bir 6.400mAh batarya barındıracağını ve 120W Super FlashCharge teknolojisini destekleyeceğini gösteriyor.

Vivo Nex 3, birçok birinci sınıf özelliklerle gelecek. Telefonun özellikleriyle ilgili birçok ayrıntı bu hafta başlarında çoktan geldi. Aşağıda gösterilen Vivo Nex 3’ün sızdırılmış bir görüntüsü, çok eğri kenarları olan yeni “Waterfall Screen” olarak adlandırılan tasarımı ön plana çıkarıyor.

Görüntü aynı zamanda telefonun Vivo’nun 120W hızlı şarj imkanı sunan Süper FlashCharge teknolojisini desteklediğini gösteriyor. Çinli firma 120W Super FlashCharge teknolojisini Haziran ayında duyurmuştu. Yeni teknoloji, 4.000 mAh’lık bir bataryayı sadece 13 dakikada şarj etmeyi mümkün kılıyor.

Vivo Nex 3 Hızlı Şarj Konusunda Çıtayı Arşa Yükseltecek!

Bazı söylentiler ayrıca Vivo Nex 3’ün 6,400mAh kapasiteli büyük bir batarya barındırabileceğini iddia ediyor. Ne yazık ki, bu iddiayı destekleyecek somut kanıt yoktur. Teknoloji yayınlarının aşağıda gösterilen “6400” metnindeki “6400” sayısı 64 megapiksel kamera anlamına geliyor.

Vivo Nex 3 Hızlı Şarj Konusunda Çıtayı Arşa Yükseltecek!
6,400 Batarya ile geleceğinin söylentilerine sebep olan görüntü…

Geçmiş raporlar, Vivo Nex 3’ün oldukça ince alt ve üst çerçevelere sahip olduğunu ortaya koydu. Telefonun yan çerçeveleri o kadar inceki neredeyse görünmeyecek. Telefonun %99,6 oranında bir ekran/gövde oranı sunacağı tahmin ediliyor.

25,578BeğenenlerBeğen
56,896TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikHuawei Nova 5T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri
Sonraki İçerikRealme Q Serisi Akıllı Telefonlar Eylülde Geliyor!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Realme Q Serisi Akıllı Telefonlar Eylülde Geliyor!

Realme bugün Weibo'da yeni bir yayın paylaşarak, şirketin 5 Eylül'de yeni Q serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, şirket telefonların...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 5T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, Huawei Nova 5T adlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Yeni telefon Kirin 980 amiral gemisi yonga seti, 8GB RAM, dörtlü kamera ve yüksek...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei ABD Arasındaki Gerginlik Artmaya Devam Ediyor!

Wall Street Journal’da çıkan yeni haberlere göre Huawei, ABD’denin telekomünikasyon ağı Verizon ile yeni sorunlar yaşamaya başladı. Şirket, telekomünikasyon ekipmanı ile ilgili 230’tan fazla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme XT İlk Defa Teknik Çizimiyle Görüntülendi!

Realme 5 ve Realme 5 Pro akıllı telefonları sırasıyla 12 MP ve 48 MP kamera ile tanıtıldılar. Şirket yöneticileri, bu cihazların tanıtılmasının ardından 64MP...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 8 ve Note 8 Pro Fiyatı Sızdırıldı!

Redmi, Redmi TV ve Redmi Note 8 serisi duyurmak üzere 29 Ağustos'ta Çin'de bir lansman etkinliği düzenleyecek. Piyasaya sürülmeden önce, Redmi Note 8 ve...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo Nex 3 Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Birkaç yıl önce, herhangi birisi Vivo'nun akıllı telefon endüstrisinde yeniliklere öncülük edeceğini söyleseydi, muhtemelen birçok kişi inanmayacaktı. Ancak şirketin Nex serisi şu ana kadar...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.