Vivo Nex 3 Hızlı Şarj Konusunda Çıtayı Arşa Yükseltecek!

Vivo, merakla beklenen Vivo Nex 3 akıllı telefonunu Eylül ayında açıklayacak. Dün şirket tarafından yayınlanan resmi bir tanıtım videosu, akıllı telefonun ön ve arka tasarımını ortaya çıkarmıştı. Yeni sızıntılar, telefonun büyük bir 6.400mAh batarya barındıracağını ve 120W Super FlashCharge teknolojisini destekleyeceğini gösteriyor.

Vivo Nex 3, birçok birinci sınıf özelliklerle gelecek. Telefonun özellikleriyle ilgili birçok ayrıntı bu hafta başlarında çoktan geldi. Aşağıda gösterilen Vivo Nex 3’ün sızdırılmış bir görüntüsü, çok eğri kenarları olan yeni “Waterfall Screen” olarak adlandırılan tasarımı ön plana çıkarıyor.

Görüntü aynı zamanda telefonun Vivo’nun 120W hızlı şarj imkanı sunan Süper FlashCharge teknolojisini desteklediğini gösteriyor. Çinli firma 120W Super FlashCharge teknolojisini Haziran ayında duyurmuştu. Yeni teknoloji, 4.000 mAh’lık bir bataryayı sadece 13 dakikada şarj etmeyi mümkün kılıyor.

Bazı söylentiler ayrıca Vivo Nex 3’ün 6,400mAh kapasiteli büyük bir batarya barındırabileceğini iddia ediyor. Ne yazık ki, bu iddiayı destekleyecek somut kanıt yoktur. Teknoloji yayınlarının aşağıda gösterilen “6400” metnindeki “6400” sayısı 64 megapiksel kamera anlamına geliyor.

Geçmiş raporlar, Vivo Nex 3’ün oldukça ince alt ve üst çerçevelere sahip olduğunu ortaya koydu. Telefonun yan çerçeveleri o kadar inceki neredeyse görünmeyecek. Telefonun %99,6 oranında bir ekran/gövde oranı sunacağı tahmin ediliyor.