Vivo Nex 3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Farklı tasarım kullanan, benzersiz akıllı telefonları özlemeye başladı. Artık markaların belli bir standart oluşturduğunu ve bu standartlar üzerinde ilerlediğini görüyoruz. Bu noktada çok fazla farklı bir tasarım karşımıza çıkmıyor. Amiral gemisi modellerinin dışında dikkat çeken farklılık sunan modellerin sayısı sınırlı. İşte bu modellere bir yenisi daha eklendi. Vivo Nex 3 akıllı telefonları karşımıza çıktı.

Başta tasarım kısmında fark yaratan yeni akıllı telefonlar, hem sistem özellikleri hem de teknik detaylar kısmında beklenenin çok daha üzerinde bir model. Apple’ın iPhone serisinin bile gölgesinde kalmayan yeni akıllı telefonlar, başta tasarım kısmında dikkat çekiyor ancak sadece tasarım ile öne çıkmıyor. Sistem özellikleri de oldukça başarılı. Bu noktada yeni seri akıllı telefonların neler sunduğuna daha yakından bakalım.

Vivo Nex 3 Tasarımı Oldukça Başarılı

Bu modelin tasarımı için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Öyle ki telefonların tasarımı tam ekran tasarımı olarak gösterilen, çerçevelerin yok olduğu bir tasarım. Telefon ön kısımda sadece ekrandan oluşuyor.

Üst kısımda kameraların ya da ek sensör alanlarının bulunmadığını görüyoruz. Çok ince bir çerçeve var ve bu çerçeve sadece mikrofon kısmına sahip. Alt kısımda yer alan çerçevenin ise yine çok ince olduğunu görmekteyiz.

Telefonun yan kısımlarında ise tamamen kavisli çerçeveler bulunuyor. Yan kısımlarda yer alan kavisli yapı, tamamen ekranın öne çıkmasını sağlamakta. Tanıtımdan önce sızdırılan haberler ve görsellerde de üzerinde durulan konu bu olarak karşımıza çıkmıştı.

Telefonların yan kısımlarında tamamen kavisli yapının olması, genel kullanımda da büyük bir artı sağlıyor. Yine ön kameraların da açılır kapanır sisteme sahip olduğunu ekleyelim. Pop-up kameraların bulunduğu akıllı telefon, arka kapak kısmında da dikkat çekici detaylarla geliyor.

Arka kısımda dairesel bir kamera alanı var ve bu kamera alanı tam bir çark gibi duruyor. 3 kameranın bulunduğu alan, gerçekten dikkat çekici ve oldukça hoş bir görüntü sunulmasını sağlıyor. Yine kameraların hemen altında bir flaş ışığının kullanıldığını da eklemek gerekiyor. Tasarım kısmında paylaşılan detaylardan sonra geçelim teknik özellikler kısmına.

Vivo Nex 3 Ekran Özellikleri

Ekran kısmında da amiral gemisi modellerini geride bırakan bir telefon söz konusu. Telefon kavisli bir cam kullanıyor ve cam kısmında Super AMOLED tercihinin öne çıktığını görüyoruz. Beklendiği gibi Super AMOLED camın kullanılması, zaten kavisli yapının öne çıkarılmasını sağlamış durumda. Yani bu modelde LCD ekran kullanılması beklenemez.

6.89 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan akıllı telefonların çözünürlük değeri ise 1080 X 2256 piksel olarak açıklandı. Ekranın bu değeriyle beraber, ekrandan parmak izi sensörlerini desteklediğini de belirtelim. Ekrandan parmak izi okunabiliyor. Tabii ki bunun için belirlenen bir alan var ve bu alanın içerisinde parmak izi okunması mümkün kılınıyor.

Vivo Nex 3 Teknik Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefon modelinin teknik özelliklerine de dikkat çekmek gerekiyor. Telefonların teknik kısımda Snapdragon 855+ işlemciler kullandığını görüyoruz. 2.86 GHz saat hızına sahip olan yeni nesil işlemcilerin kullanılacağı Vivo Nex 3, RAM kısmında da işlemcileri destekleyecek bir teknoloji ile geliyor.

Telefon RAM kısmında iki farklı seçenek sunuyor. Ana modelde 8 GB RAM miktarına yer veriliyor. Fakat bu modelde yer alan RAM miktarı tek seçenek değil. Bunun dışında bir de 12 GB RAM kullanılan model var.

12 GB RAM miktarına sahip olan ikinci modelin depolama alanı da 512 GB seviyesine kadar çıkabiliyor. Bunun dışında yeni modelin 5G destekli ve Bluetooth 5.0 destekli olduğunu belirtelim.

Kamera Özellikleri Neler?

Telefonların kamera kısmında da benzerlerinden farklı bir seri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İddialı bir kamera sistemi karşımıza çıkıyor. Arka kamera kısmında 64 MP değerinde bir ana kamera var.

Kısa süre önce tanıtılan 64 MP Samsung GW1 kamera sensörlerini kullanan akıllı telefon, bu yönüyle amiral gemisi modellerini bile geride bırakacak gibi duruyor.

64 MP ana kameranın dışında 13 MP değerinde ultra geniş açılı ikinci bir kamera kullanılıyor. 120 derece geniş açılı kameranın yanında 13 MP telefoto kamerasına yer verildiğini de eklemek gerekiyor.

3 arka kameranın dışında ön kamera kısmında ise 16 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığı bulunan kameraları görüyoruz. 10x dijital zoom ve 2x optik zoom gibi artıları bulunan Vivo Nex 3, kamera kısmında da çok iddialı serilerden bir tanesi. Genel çekim kalitesinin de oldukça yüksek olduğunu eklemek gerekiyor.

Tabii ki bu noktada kesin bilgileri elde etmek için testlerin yayınlanmasını da beklemek gerekiyor. Sadece testlerin yayınlanması değil, bunun yanında DxOMark puanlarının da açıklanmasını beklemek gerekiyor.

Fiyat

Vivo Nex 3 akıllı telefonları tüm bu özelliklerle beraber iddialı seriler arasında yer alıyor. Telefonların fiyatı kısmında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Telefonların 8 GB RAM miktarına sahip olan ana modeli için açıklanan fiyat 707 dolar oldu.

Bunun yanında 8 GB RAM kullanan 256 GB depolama alanına sahip olan modeli için 806 dolar. Son olarak 12 GB RAM kullanan modelin ise 876 dolar satış fiyatı bulunuyor.

Android Pie işletim sistemi, 4500 mAh değerinde bataryası, 44 watt hızlı şarj desteği gibi ekstra özellikleri bulunan Vivo Nex 3 modelinin satışa çıkacağı tarih ise 21 Eylül olarak açıklandı.