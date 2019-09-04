Vivo Nex 3 Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Dün Vivo, 16 Eylül’de Vivo NEX 3 5G amiral gemisi telefonunu tanıtacağını doğruladı. Telefon zaten kısa süre önce TENAA’da bütün özellikleriyle ortaya çıktı. Çin’de 4G LTE ve 5G sürümlerinde piyasayada yer edinmesi bekleniyor.

Bugün Çinli üretici, ekranın eğriliğini göstermek için telefonun üç teknik çizimini paylaşmak için Weibo’ya gitti. Resmi teknik çizimleri, Vivo NEX 3 akıllı telefonun muhteşem cephesini göstermektedir. Çentiksiz ekranın kenarları şelale etkisine sahiptir.

Ekranın üst ve alt kenarları çok ince. Telefonun %99,6 oranında ekran/gövde oranı sunacağı tahmin ediliyor. Telefonun alt kenarında bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası var.

TENAA listeleri, V1923A ve V1924A model numaralarının Vivo NEX 3’ün yalnızca 4G LTE ve 5G sürümlerine ait olabileceğini ortaya koymuştur. Her iki model de 167.44 x 76.14 x 9.4 mm boyutlarında ve 218 gram ağırlığındadır. NEX 3, 1080 x 2256 piksel 6.89 inçlik bir AMOLED ekrana sahip ve 2.96GHz sekiz çekirdekli işlemci içeren Snapdragon 855 Plus yonga seti ile çalışıyor.

Vivo NEX 3, 8 GB ve 12 GB gibi RAM seçeneklerinde olacak. Depolama modelleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB’dir. Cihazdaki microSD kart yuvası için destek yoktur. Android 9 Pie OS, telefona önceden yüklenmiş olarak geliyor. Yakışıklı bir 3.5mm kulaklık girişi ile donatılmış gelmesi bekleniyor.