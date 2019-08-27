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Vivo Nex 3 Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Devrim niteliğinde özelliklere sahip olan Nex serisinin üçüncü üyesi de oldukça yenilikçi özelliklerle geliyor...

By Muhammed Arslan

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Vivo Nex 3 Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Birkaç yıl önce, herhangi birisi Vivo‘nun akıllı telefon endüstrisinde yeniliklere öncülük edeceğini söyleseydi, muhtemelen birçok kişi inanmayacaktı. Ancak şirketin Nex serisi şu ana kadar devrim niteliğinde yeniliklerle geldi.

NEX S gibi dünyanın ilk açılır selfie kamerasına sahip telefonundan, NEX dual gibi çift ekranlı amiral gemisine kadar farklı tarzlarda cihazları var. Şimdi ise Vivo NEX 3 işleri başka bir seviyeye taşıyor. Şirketin en son ki tanıtım videosu tüm ihtişamıyla cihazı gözler önüne seriyor!

Vivo Nex 3 beklediğimiz gibi devrimci. Kenarlarda kavisli bir ekrandan başka bir şey olmayan “Waterfall Screen” denilen şelale ekrana sahip olan ilk telefon olacak. Bu oldukça havalı ve beraberinde birçok özelliği getirecek.

İlk olarak, Vivo Nex 3 tıpkı ilk nesil modeli gibi açılır selfie kamerasına sahip. İlginç olan şey ise açılır kamera modülünün oldukça geniş görünmesidir. Bu, muhtemelen çift selfie kamera kurulumunun olacağının göstergesi.

Arkadaki kamera kurulumuna gelince, Vivo Nex 3’ün dairesel şekilli bir ızgara içerisinde üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu onaylandı. Nex 3, önümüzdeki haftalarda benzer bir tasarım paylaşma konusunda Huawei Mate 30 Pro ve hatta OnePlus 7T ile ortak olabilir.

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